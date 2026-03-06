A- A+

FUTEBOL Emiliano Martínez pode ter infringido regras da FA ao promover site de apostas; entenda Goleiro do Aston Villa aparece como embaixador de plataforma argentina que oferece odds para competições inglesas

O goleiro do Aston Villa e da seleção argentina, Emiliano Martínez, pode ter infringido as regras da Federação Inglesa de Futebol (FA) relacionadas à promoção de empresas de apostas. O jogador aparece como embaixador da plataforma argentina de apostas esportivas bplay, o que pode entrar em conflito com o regulamento da entidade.

Segundo um comunicado divulgado pela própria empresa, Martínez mantém parceria com a marca há mais de um ano e meio. Em uma publicação no site da plataforma, datada de junho de 2024, o goleiro campeão mundial é apresentado como embaixador da empresa e protagonista de campanhas publicitárias.

Uma nova ação promocional lançada em outubro de 2025 mostra Martínez ao lado do irmão, Alejandro Martínez, piloto profissional de automobilismo. No material, os dois aparecem vestindo os uniformes um do outro, em uma campanha que, segundo a empresa, busca mostrar como “o esporte pode unir pessoas que seguem caminhos diferentes”.

A presença do goleiro também aparece com destaque no site e nas redes sociais da bplay, plataforma online de apostas e cassino fundada em 2020 e operada de forma regulamentada na Argentina.





As normas da FA estabelecem que jogadores profissionais que atuam na Inglaterra não podem promover ou endossar atividades de apostas nas quais eles próprios são proibidos de participar.

O regulamento determina que um atleta não pode, em caráter pessoal, “anunciar ou promover qualquer atividade de apostas proibida pelas regras E8.1, E8.2 ou E8.4”. Essas regras impedem jogadores de apostar em partidas, competições ou ligas nas quais estejam envolvidos ou possam influenciar.

No caso da bplay, a plataforma oferece apostas para diversas competições internacionais, incluindo a Premier League, a FA Cup e a Liga Europa — três torneios disputados pelo Aston Villa na atual temporada.

Procurada pelo site The Athletic, a Federação Inglesa afirmou que está ciente do caso. O Aston Villa, representantes de Martínez e a empresa bplay não responderam aos pedidos de comentário até o momento.

A FA já puniu jogadores em situações semelhantes. Em 2019, o zagueiro colombiano Yerry Mina, então no Everton, foi multado em 10 mil libras após aparecer em um comercial de televisão na Colômbia promovendo uma empresa de apostas.

A relação entre futebol e apostas tem sido cada vez mais debatida no futebol inglês. Atualmente, o Aston Villa tem como patrocinador principal da camisa a casa de apostas Betano, em um contrato assinado antes da temporada 2024-25.

