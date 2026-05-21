A- A+

futebol Emiliano Martinez revela ter quebrado o dedo quebrado antes de final da Europa League Goleiro argentino atuou lesionado na vitória do Aston Villa sobre o Freiburg o e ajudou clube inglês a encerrar jejum de 30 anos sem títulos

Emiliano Martínez revelou que disputou a final da Europa League lesionado. O goleiro do Aston Villa contou ter quebrado um dedo durante o aquecimento para a decisão contra o Freiburg, vencida pelos ingleses por 3 a 0, em Istambul, nesta quarta-feira.

Apesar do problema físico, o argentino permaneceu em campo, fez defesas decisivas e terminou a partida sem sofrer gols, sendo um dos destaques da conquista que encerrou um jejum de 30 anos sem títulos do Aston Villa.

Durante o aquecimento, Martínez chegou a deixar o gramado para receber atendimento médico. O dedo foi imobilizado antes do retorno do goleiro para o início da partida. Após o título, o campeão mundial com a Argentina revelou detalhes da lesão.

— Quebrei um dedo durante o aquecimento, mas não considerei isso algo ruim, não me afetou. Nunca tinha quebrado um dedo antes e, toda vez que tentava agarrar a bola, ele simplesmente dobrava para o outro lado. É preciso passar por essas coisas para se tornar campeão — afirmou à ESPN.

Mesmo com o desconforto, Martínez teve atuação segura e ajudou o time comandado por Unai Emery a conquistar a Liga Europa. O goleiro também exaltou a relação construída com o clube inglês e com a torcida desde sua chegada ao Villa Park.

— Os torcedores e o clube são como uma família para mim. Cada vez que entro em campo para defender o Aston Villa, faço isso com muito orgulho. Hoje tentei colocar em prática toda a experiência e todos os treinamentos que ninguém vê. E finalmente deu certo — declarou.

Veja também