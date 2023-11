A- A+

Sport Emocionado, Rafael Thyere analisou o ano do Sport e pede desculpas ao torcedor Com o tropeço diante do Vitória, as chances de acesso são mínimas para o time da Ilha do Retiro

Com o resultado de 1x0 a favor do Vitória, no Estádio do Barradão, pela 37ª rodada da Série B, neste sábado (18). O Sport tem chances mínimas de conseguir o acesso à primeira divisão. Rafael Thyere, capitão do elenco rubro-negro, ainda em campo reconhecu a queda de rendimento do Leão ao longo da temporada, pediu desculpas ao torcedor, mas ainda prega a necessidade de lutar até o final.

“Enquanto houver chances a gente tem que brigar. Nós sabemos de tudo que se passou durante o ano e agora temos que honrar nossa camisa, nosso torcedor, porque foi um ano que a gente vinha muito bem, depois não conseguiu manter, tivemos uma queda e em alguns momentos parecia que iria voltar mas não conseguiu. Então, independente de qualquer coisa temos que acreditar. Peço desculpas aos torcedores por esse final, que não foi da forma que esperávamos e tenho certeza que eles também não", disse o camisa 15.



Atualmente na oitava colocação - podendo perder ainda uma posição para o Guarani que joga neste domingo (19) -, para conquistar o improvável acesso à Série A, o Rubro-negro precisa praticamente de um milagre. O Leão tem que vencer o Sampaio Corrêa, na Ilha do Retiro e ainda contar com tropeços de Mirassol, Novorizontino, Atlético-GO, Vila Nova e Juventude.

No melhor dos cenários para o Sport, apenas um desses cinco clubes pode vencer na última rodada. Caso dois desses times conquistem os três pontos, o Leão fica matematicamente fora da Série A de 2024.

