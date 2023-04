A- A+

Sport Emocionados, zagueiros do Sport repercutem dramas pessoais após a conquista do Pernambucano Dupla de zaga liderou a melhor defesa do campeonato

Após o apito final de Sport 2 x 0 Retrô, os atletas rubro-negros repercutiram e alguns desabafaram depois da conquista de mais um título de Estadual para o Leão da Ilha do Retiro. A dupla de zaga titular, Rafael Thyere e Sabino se emocionaram em seus discursos.

“Alegria e satisfação grande, tive momentos dificeis no clube, hoje pude dar a volta por cima. Pensei em sair, não conseguia jogar por conta de lesões, achei que não poderia ficar aqui, agradeço pela oportunidade que o clube me dá. Sobre o título, o elenco merece, muito satisfatório ter a torcida ao nosso lado, agradeço a Deus por ser o representante e poder levantar a taça", disse emocionado, o capitão Rafael Thyere



Companheiro de defesa, Sabino também se emocionou bastante depois do título. Dedicando a conquista para sua família, o zagueiro emocionou-se ao lembrar de esposa que não pôde estar no estádio por conta de uma doença. Ainda mais, o atleta destacou que o clube deu uma nova chance na carreira. “O Sport me deu uma nova oportunidade, me deu um outro momento na carreira, não vivia um bom momento em Santos, meu primeiro clube e quando cheguei aqui em 2021, tive momentos difíceis, de muita cobrança, mas graças a Deus conquistamos esse título".

