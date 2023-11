A- A+

Futebol Empate do Criciúma garante título da Série B ao Vitória, próximo adversário do Sport Resultado do Tigre diante do Guarani também ajudou os pernambucanos matematicamente na briga pelo acesso

O acesso foi garantido no último final de semana, após vencer o Novorizontino, de virada, fora de casa. Na noite desta terça-feira (14), no entanto, o torcedor do Vitória terá mais um motivo para celebrar. Com duas rodadas de antecedência, mesmo sem entrar em campo, o Rubro-negro é o campeão da Série B 2023 pela primeira vez na história. O título se confirmou depois do empate, em 1x1, entre Guarani e Criciúma, em jogo válido pela 36ª rodada e realizado no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.

A equipe catarinense era a única que ameaçava o Leão da Barra na busca pelo título. Se vencesse o Bugre, em Campinas, o Tigre chegaria a 63 pontos a duas rodadas do fim. O Vitória, por sua vez, tem 69. Além de igualar o número de pontos, o Criciúma podia empatar com os baianos no número de resultados positivos. Porém, com o empate com o Guarani, estacionou em 18 triunfos, podendo chegar no máximo a 20. O Vitória tem 21.

Outra equipe que pode chegar na mesma pontuação do time de Léo Condé é o Juventude, que fecha a rodada diante do ABC, em Natal, ainda nesta terça. Entretanto, com 17 vitórias até aqui, os gaúchos só podem chegar a 20 no total.

Além dos 21 triunfos, o Vitória soma seis empates e nove derrotas na bela campanha desta edição da Série B. Um aproveitamento de 63%. Além disso, o Leão marcou 48 gols e sofreu 28.

Resultado bom para o Sport

O empate entre Guarani e Criciúma, nesta terça, foi bom para o Sport. Quinto colocado com 60 pontos, o time pernambucano viu o Tigre ficar com uma vantagem de apenas um ponto à sua frente. Além disso, o Bugre, agora com 57 pontos, ficou longe da briga pelo acesso.

A equipe dirigida por Enderson Moreira, aliás, estará presente na festa do título do Vitória, no próximo final de semana. Precisando dos três pontos para seguir sonhando com o acesso á Série A, o Leão da Ilha vai encarar o rival baiano, sábado (18), às 17h, no Barradão, pela 37ª rodada.

