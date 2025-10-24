Empregada de Casillas é presa pelo roubo de vários relógios do ex-goleiro espanhol

A- A+

Uma empregada doméstica do ex-goleiro do Real Madrid, Iker Casillas, foi detida junto com outra pessoa poucos dias após o roubo de cinco de seus relógios de luxo, informou a polícia e a imprensa espanhola nesta sexta-feira (24).

A Polícia Nacional esclareceu “o roubo de cinco relógios de alto padrão ocorridos no interior da residência de um ex-jogador profissional em Madri”, informou o órgão em comunicado.

Questionada pela AFP sobre a identidade da vítima, a polícia não respondeu, mas vários meios de comunicação espanhóis apontam para Iker Casillas, ex-capitão da seleção espanhola, vencedor da Copa do Mundo de 2010 e de três Ligas dos Campeões.

“A denúncia foi apresentada em 16 de outubro e, após uma investigação rápida, no último dia 21 de outubro procedeu-se à detenção de um homem e uma mulher” que “pretendiam abandonar o país de maneira iminente”, acrescentou a polícia.

"A mulher trabalhava como empregada doméstica na residência", especifica o texto, informando que foi possível "recuperar dois dos relógios verificados".

Os roubos em residências de jogadores de futebol em Madri não são selecionados. Nos últimos anos, estrelas como Karim Benzema, Rodrygo e Dani Carvajal sofreram roubos em suas casas.

Em 2019, a Guarda Civil Espanhola e a Europol anunciaram o desmantelamento de uma rede de ladrões que tinha como alvo jogadores do Atlético de Madrid e do Real Madrid.

