Empresa de bilionário inglês oficializa oferta para comprar o Manchester United

A- A+

A empresa Ineos, do bilionário britânico Jim Ratcliffe, entrou oficialmente na disputa para comprar o Manchester United nesta terça-feira. Os donos do United, a família Glazer, disseram que estão dispostos a ouvir as ofertas do clube da Premier League em novembro, e Ratcliffe estaria “ansioso” para fechar um acordo.

No ano passado, o bilionário fez uma oferta, que foi recusada, de 4,25 bilhões de libras (R$ 26,6 bilhões) para comprar o Chelsea, e já vem sendo especulado há muito tempo como um dos mais cotados para comprar o time de Old Trafford.

"Nós nos colocamos formalmente no processo", disse um porta-voz da Ineos à BBC.

Depois de fracassar em sua tentativa de aquisição do Chelsea, quando Roman Abramovich vendeu os Blues para o magnata americano Todd Boehly e seu consórcio, Ratcliffe está de volta em busca de um gigante da Premier League. O United ainda não comentou a notícia do interesse do bilionário.

Nascido em Failsworth, na grande Manchester, Ratcliffe é um dos homens mais ricos da Grã-Bretanha e pode ser mais palatável para o apoio do United do que os Glazers, que sofreram inúmeros protestos de torcedores durante seu período à frente do clube.

Os Glazers, que concluíram uma aquisição do clube em 2005, provaram ser profundamente impopulares entre os torcedores devido ao declínio dos resultados do time em campo nos últimos anos. A compra do United também sobrecarregou o clube com enormes dívidas, e há muito tempo eles são acusados de tirar mais dinheiro do que investiram em termos de fundos de transferência.

Os irmãos irritaram ainda mais os torcedores do United ao apoiar o projeto fracassado da Superliga Europeia em abril de 2021, que levaria o clube a ingressar em uma competição “separatista”. Um comunicado do United em novembro disse que o conselho “considerará todas as alternativas estratégicas, incluindo novos investimentos no clube, uma venda ou outras transações envolvendo a empresa”.

O United não vence a Premier League desde 2013, e seu último grande troféu ocorreu há seis anos. Depois de um modesto sexto lugar na Premier League na última temporada, o United foi revitalizado pelo técnico Erik ten Hag e está em quarto lugar na tabela depois de derrotar o arquirrival Manchester City por 2 x 1 no sábado.

A Ineos está empenhada em expandir um portfólio esportivo, que já inclui a propriedade do time francês Nice e do time suíço FC Lausanne-Sport, bem como da equipe de ciclismo Ineos Grenadiers, anteriormente Team Sky. Ratcliffe pode enfrentar a concorrência de investidores da Arábia Saudita depois que o ministro dos esportes do país, príncipe Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, disse em novembro que “poderia” haver interesse em comprar o United e o Liverpool, que também está à venda.

A empresa de investimentos americana Raine Group, que administrou a venda do Chelsea, está assessorando exclusivamente o United, que está avaliado em cerca de 5 bilhões de libras (R$ 31,3 bilhões).

Veja também

Futebol Internacional Pablo Sarabia deixa o PSG e se transfere para o Wolverhampton