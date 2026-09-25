Sex, 25 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta25/09/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
SAF

Empresa de Marcos Lamacchia vence leilão de SAF do Vasco

Resultado do leilão já foi homologado pela Justiça na tarde desta sexta-feira

Reportar Erro
vasco considera o resultado um passo relevante para a construção de um projeto sustentável e responsávelvasco considera o resultado um passo relevante para a construção de um projeto sustentável e responsável - Foto: Dikran Sahagian/Vasco

A Almirante Participações S/A, empresa de Marcos Lamacchia, venceu o leilão pela compra da SAF do Vasco.

O processo foi realizado na tarde desta sexta-feira (25), no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e o resultado já foi homologado.

Para a conclusão do negócio, a venda ainda precisa ser aprovada no Conselho Deliberativo do Vasco e em votação na Assembleia Geral do clube, com votação dos sócios.

Leia também

• Pregando união no clube, Bruno Pivetti é apresentado no Náutico

• Seleção brasileira é ultrapassada por Marrocos e deixa o Top 5 do ranking da Fifa

• Marquinhos detona a seleção: "Desempenho e resultado são importantes para manter bom ambiente"

Confira a nota do Vasco
O Vasco da Gama informa que foi realizada nesta sexta-feira (25) a audiência referente ao processo competitivo para alienação da UPI Equity, correspondente a 90% da Sociedade Anônima do Futebol do Vasco.

Concluída essa etapa, a proposta apresentada pela Almirante Participações e Empreendimentos S.A. foi declarada vencedora, representando um importante avanço na construção de uma nova etapa para o Vasco da Gama.

O resultado integra o processo de reestruturação conduzido pelo Club de Regatas Vasco da Gama e pela Vasco SAF, no âmbito da Recuperação Judicial e sob acompanhamento dos órgãos e auxiliares responsáveis por sua fiscalização.

A operação seguirá agora para o cumprimento das etapas jurídicas, societárias e estatutárias necessárias à sua conclusão, incluindo as aprovações previstas nas instâncias competentes do Club de Regatas Vasco da Gama.

O Vasco considera o resultado um passo relevante para a construção de um projeto sustentável e responsável, que fortaleça a instituição, amplie sua capacidade de investimento e crie condições para o desenvolvimento do clube no longo prazo.

O Vasco manterá seus associados, torcedores e o mercado informados sobre os próximos passos.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter