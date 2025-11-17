Empresa de Neymar pai compra marca de Pelé em negócio de quase R$ 100 milhões
Segundo o site UOL, o anúncio deve ser feito na próxima quarta-feira, aniversário do milésimo gol do Rei
A NR Sports, empresa de Neymar pai, comprou a marca Pelé por 18 milhões de dólares (cerca de R$ 95 milhões, na cotação atual). A tendência é que o anúncio oficial seja feito na próxima quarta-feira, dia 19 de novembro, aniversário do milésimo gol do Rei — o tento foi marcado há 56 anos, em um jogo entre Vasco e Santos.
A marca abrange uso da imagem de Pelé, o nome, seu licenciamento para produtos, acervos históricos e outras propriedades. No entanto, ainda não há um plano de estratégia divulgado da nova parceria. As informações foram publicadas pelo site UOL.
Leia também
• Neymar é cobrado em faixa colocada na frente do CT do Santos às vésperas de jogo com Palmeiras
• Alexandre Mattos sai em defesa de Neymar no Santos: 'Gênios são incompreendidos'
• Casemiro vê Neymar como "indispensável" na seleção: "Pode decidir a qualquer momento"
Um dos fatores que fizeram com que Neymar pai se interessasse pela compra foi o pouco uso da imagem de Pelé. A NR Sports entende que a marca do Rei estava sendo pouco explorada desde a morte dele, no dia 29 de dezembro de 2022.
Além disso, a empresa do Neymar pai já reformou o camarote que era usado por Pelé para a Vila Belmiro, e hoje é frequentado pela família dele. E, desde a chegada de Neymar ao Santos, a NR Sports passou a chamar o atual camisa 10 do Peixe de Príncipe, em alusão ao título de Rei do ídolo máximo santista.