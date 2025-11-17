A- A+

FUTEBOL Empresa de Neymar pai compra marca de Pelé em negócio de quase R$ 100 milhões Segundo o site UOL, o anúncio deve ser feito na próxima quarta-feira, aniversário do milésimo gol do Rei

A NR Sports, empresa de Neymar pai, comprou a marca Pelé por 18 milhões de dólares (cerca de R$ 95 milhões, na cotação atual). A tendência é que o anúncio oficial seja feito na próxima quarta-feira, dia 19 de novembro, aniversário do milésimo gol do Rei — o tento foi marcado há 56 anos, em um jogo entre Vasco e Santos.

A marca abrange uso da imagem de Pelé, o nome, seu licenciamento para produtos, acervos históricos e outras propriedades. No entanto, ainda não há um plano de estratégia divulgado da nova parceria. As informações foram publicadas pelo site UOL.

Um dos fatores que fizeram com que Neymar pai se interessasse pela compra foi o pouco uso da imagem de Pelé. A NR Sports entende que a marca do Rei estava sendo pouco explorada desde a morte dele, no dia 29 de dezembro de 2022.

Além disso, a empresa do Neymar pai já reformou o camarote que era usado por Pelé para a Vila Belmiro, e hoje é frequentado pela família dele. E, desde a chegada de Neymar ao Santos, a NR Sports passou a chamar o atual camisa 10 do Peixe de Príncipe, em alusão ao título de Rei do ídolo máximo santista.

Veja também