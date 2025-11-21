Empresa de Neymar Pai prepara anúncio oficial da compra da marca Pelé

A- A+

A NR Sports, empresa de Neymar Pai que faz a gestão de imagem do filho, vai oficializar na terça-feira, 25, a compra da marca Pelé, até então gerida pela agência americana Sport 10. O anúncio será feito em um evento fechado no Museu Rei Pelé, em Santos.

Os direitos de imagem do Rei do Futebol foram vendidos pela primeira vez em 2005, à agência brasileira Prime. Antes disso, por muitos anos, o craque confiava ao seu assessor José Fornos, mais conhecido como Pepito, a responsabilidade de fechar contratos publicitários.



Em 2012, os direitos da marca foram repassados pela Prime à Sport 10, comandada pelo britânico Paul Kemsley, ex-dirigente do Tottenham.



O empresário também liderou, em 2010, a refundação do New York Cosmos, equipe americana na qual Pelé jogou e que encerrou as atividades em 1985. A iniciativa, contudo, não deu certo, e o clube fechou as portas de novo, em 2021. Um novo projeto, sem Kemsley, está fazendo uma terceira tentativa.

Depois que Pelé morreu, em 2022, houve movimentação da família para tentar comprar a marca. Quando o mausoléu do Rei foi aberto ao público, em maio de 2023, Edinho, seu filho mais conhecido, chegou a dizer que estava estudando uma forma de adquirir os direitos.



"Na verdade, hoje eu busco reunir investidores para estar a frente de novo da marca Pelé. É uma coisa até simples em termos de conceito, mas é um desafio porque há valores altos. Esse é o meu desafio, o meu sonho em poder realmente representá-lo em todos os sentidos, não somente como familiar, mas profissionalmente também", disse na ocasião.



O Santos também fez tentativas, ao longo dos anos, para ao menos se aproximar e obter permissão de utilizar a marca, mas nunca teve sucesso. Com os direitos nas mãos de Neymar Pai, o clube deve conseguir explorar a imagem de seu maior ídolo a partir de licenciamentos, que ainda serão negociados.

