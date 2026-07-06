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Inauguração Empresa de tecnologia para eventos esportivos abre filial em Aracaju A nova unidade representa um passo na estratégia de expansão da empresa, que passa a oferecer um suporte ainda mais próximo, ágil e eficiente aos eventos realizados entre Salvador e João Pessoa

O mercado de corridas no Nordeste teve a chegada da empresa especializada em tecnologia para eventos esportivos, ChronoMAX, com filial em Aracaju.

A nova unidade representa um passo na estratégia de expansão da empresa, que passa a oferecer um suporte ainda mais próximo, ágil e eficiente aos eventos realizados entre Salvador e João Pessoa.

A empresa integra em uma única plataforma serviços essenciais para a realização de eventos esportivos para corridas de rua, triatlos, provas de ciclismo e outras modalidades.

Entre as funcionalidades estão a cronometragem eletrônica, inscrições, entrega de resultados em tempo real, rastreamento de atletas, monitoramento da prova e ferramentas de suporte médico, proporcionando mais segurança, eficiência e uma melhor experiência para organizadores e participantes.



Segundo o CEO da ChronoMAX, João Marcos, o objetivo da nova filial é ter uma aproximação com o público.

"A chegada a Aracaju reforça nosso compromisso com o crescimento do esporte e com a excelência na entrega dos nossos serviços", destacou.



A expansão para Aracaju também permitirá uma resposta mais rápida às demandas locais, além de estreitar o relacionamento com organizadores, federações e parceiros do Nordeste.

Com informações de assessoria

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