Empresa firma parceria para desenvolver segmento de esportes eletrônicos, principalmente no Nordeste

A LOUD, uma das organizações que mais reúne fenômenos do cenário brasileiro de games e esportes eletrônicos firmou uma parceria com a F12.Bet, que pertence a holding de Marcelo Seiroz, Mozyr Sampaio e ao Rei do Futsal Falcão. O objetivo da parceria é o de fortalecer o segmento de esports e games em 2023, principalmente na região Nordeste.

A união entre as marcas pretende trazer diversidade para o entretenimento do público gamer. Através da parceria, a empresa de apostas esportivas vai auxiliar a LOUD na criação e manutenção de line-ups competitivas, novas experiências e eventos de comunidade, focados principalmente no Nordeste do País para aproximar a torcida e os integrantes da equipe dos gamers.

“A organização sempre busca por inovação e entretenimento, por isso decidimos investir no projeto, para que juntos possamos elevar as marcas a um próximo nível", conta o sócio e fundador da F12, Marcelo Seiroz.

De acordo com o streamer e fundador da LOUD Bruno "PlayHard" Bittencourt, a parceria contribui com o objetivo de proporcionar novas experiências para o segmento.

"Nosso objetivo diário é continuar levando os games para outro nível e, embora tenhamos obtido sucesso em competições e na conexão com nossa audiência, sempre buscamos alcançar muito mais. Estaremos mais presentes em mais regiões do Brasil e poderemos expandir nossa presença e estrutura”, disse.

