FUTEBOL Empresária de Haaland defende Leila Pereira de críticas: "Não imagino o que ela passa" A presidente do Palmeiras foi reeleita até o final de 2027

A empresária e agente Rafaela Pimenta saiu em defesa da presidente do Palmeiras, Leila Pereira. Pimenta atua em gestão no futebol e trabalha com jogadores renomados como Haaland e Pogba.

A empresária elogiou a maneira como Leila Pereira lida com as críticas e os ataques que sofre. Rafaela Pimenta reforçou que o futebol ainda é um ambiente machista.

"Eu nunca encontrei a Leila Pereira. Agora eu não consigo imaginar o que essa mulher passa. Porque ela deve ser atacada o tempo inteiro. E se ela fosse homem, metade dos ataques não aconteceriam", disse Rafaela Pimenta, em entrevista à TNT Sports.

"Vejo muitas entrevistas dela. Lembro aquela coletiva de imprensa em que perguntam do avião. Ela disse: 'o avião é meu, eu faço o que eu quero com o avião, eu uso e eu quero que eles usem o avião'. Ela chegou em um ponto em que ela desenvolveu uma maneira de lidar com isso com certa ironia, porque se a gente for se irritar o tempo inteiro, a gente vai enlouquecer. Então a gente tem que esquecer que a gente é mulher?", prosseguiu.

Leila Pereira foi reeleita presidente do Palmeiras até o final de 2027. Recentemente, ela tem demonstrado interesse em um terceiro mandato no clube alviverde, o que tem esquentado os bastidores do Palmeiras.

Na última semana, em reunião do Conselho do clube, Leila Pereira citou o Real Madrid para defender a possibilidade de mais um mandato no Palmeiras.

"Essa questão de alternância de poder não acontece no Real Madrid. O presidente está lá há 20 anos. O Real Madrid é um clube pequeno, sabe? E nem um pouco vitorioso", disse Leila de forma irônica na ocasião.

