Empresária, gestora e ex-dona de clube: saiba quem é Dinorah Santana, ex-mulher de Daniel Alves

Dinorah Santana conheceu Daniel Alves, ex-lateral-direito da Seleção Brasileira, quando ele ainda jogava pelo Bahia, em 2001. Os dois mantiveram um relacionamento por 10 anos e tiveram dois filhos, Daniel e Victória. Durante a década de matrimônio, Dinorah passou a gerir a carreira do jogador e o vínculo empresarial só terminou com o casamento, em 2011.

No último dia 27 de outubro, Daniel fez publicações parabenizando a filha Victória pelo aniversário de 16 anos. Segundo Dinorah, a filha do casal tem sofrido constrangimentos pela associação com o jogador desde a publicação, no perfil no Instagram. Depois da situação, a jovem chegou a falar em “mudar de nome”.

Apesar da separação, Dinorah ainda tinha presença na vida de Daniel Alves, que passou a ser agenciado por Fransergio Ferreira Bastos, proprietário da Flash Foward, uma empresa voltada para gerenciar carreiras de atletas. Foi assim que ela e Fransergio se conheceram e acabaram se casando.

Desde 2019, Daniel e Dinorah ainda são sócios numa parte da Flash Foward, que abrange outras áreas, como a produção musical e promoção de eventos, segundo consta em consulta pelo CNPJ da empresa.

Do mesmo modo, Dinorah e Fransergio, desde 2017, também são sócios na Flash Forward Administração de Bens Próprios, empresa que realiza gerenciamento de outras companhias.

Em maio de 2023, o ex-casal deu baixa numa outra sociedade que tinham juntos. Essa agenciava atletas para produções artísticas, como filmes, festas e trabalhos fotográficos.



Ainda no ramo empresarial, Dinorah chegou a comprar 96,23% de um clube de futebol em 2014, o catalão Unió Esportiva Sant Andreu. A parceria não deu muito certo e o clube, que devia nove meses de salário, foi rebaixado para a terceira divisão do campeonato. No ano seguinte, o time foi vendido para o empresário Manuel Camino.

Apoio a ex-marido e arrependimento

Quando Daniel Alves foi acusado por estupro, Dinorah imediatamente saiu em defesa do jogador, em entrevista à Telecinco ela disse: “Dani nunca faria isso. Eu o conheço há 22 anos. Parece que é um pesadelo e que não está acontecendo”.

Dinorah, inclusive, foi a responsável pela escolha da primeira advogada de Daniel Alves após a acusação de estupro. Isso provocou um racha na família do jogador, que defendia a contratação de um defensor da área criminal.

Atualmente, ela busca se afastar de Daniel. Em outubro deste ano, Dinorah contou ao UOL que foi “usada” para limpar a imagem do ex-jogador que, segundo ela, não pagava pensão dos filhos há cinco anos.

Daniel Alves segue preso desde o dia 20 de janeiro na penitenciária Brians 2, em Barcelona, em decorrência de um processo de investigação por agressão sexual. A imprensa espanhola havia informado que o brasileiro deveria ir a julgamento ainda neste mês.

