Empresário revela por que nunca visitou Michael Schumacher: "Prefiro me lembrar dele sorrindo"

Doze anos após o grave acidente de esqui que mudou radicalmente sua vida, o heptacampeão Michael Schumacher voltou a ser assunto público após declarações de Flavio Briatore, ex-chefe do alemão na Fórmula 1 e atual consultor da equipe Alpine.



Em entrevista ao jornal italiano Corriere della Sera, Briatore confirmou que o ex-piloto segue acamado, mas evitou dar maiores detalhes, respeitando a decisão da esposa, Corinna Schumacher, de manter total discrição sobre o estado de saúde do ex-piloto.





— Se eu fecho os olhos, vejo o Michael sorrindo após uma vitória. Prefiro me lembrar dele assim do que apenas deitado na cama — afirmou Briatore, de 75 anos, que também revelou manter contato frequente com a esposa — Corinna e eu conversamos com frequência.

Apesar da proximidade com a família Schumacher, Briatore admitiu que nunca mais viu o piloto pessoalmente desde o acidente, ocorrido em dezembro de 2013, nos Alpes franceses. Na ocasião, Schumacher sofreu um grave traumatismo craniano ao bater com a cabeça em uma pedra enquanto esquiava fora da pista. Desde então, seu estado de saúde tem sido mantido sob absoluto sigilo.

Considerado um dos principais nomes da história da Fórmula 1, Schumacher conquistou sete títulos mundiais, sendo cinco deles pela Ferrari, e somou 91 vitórias ao longo da carreira. Para Briatore, porém, apontar quem foi o maior de todos os tempos é tarefa difícil:

— Não sei quem é o melhor piloto da história. Tivemos Schumacher, Senna, Alonso... Mas hoje, sem dúvida, o número 1 é Max Verstappen.

