Sport Empresário confirma acerto do atacante Vinícius Faria com Sport até o fim da Série B Aos 24 anos, jogador estava no Cianorte e chega por empréstimo ao Leão

Tem cara nova chegando no Sport. Um dos destaques do Cianorte no último Campeonato Paranaense, o atacante Vinícius Faria está acertado com o Leão para a sequência da temporada. A informação foi confirmada pela Folha de Pernambuco junto ao empresário do jogador, Vinícius Paixão, na tarde desta segunda-feira (15).

"Já está acertado", declarou o agente do atleta de 24 anos, antes de informar que o atacante chega ao Recife na madrugada desta terça-feira (16). Vinícius deve se apresentar ao clube no período da tarde. O contrato do jogador será por empréstimo até o fim da Série B, mas com o Sport tendo opção de compra de 50% dos direitos econômicos do novo reforço. Valores que giram entre R$ 4 milhões e R$ 5 milhões, segundo Paixão.

Com a camisa do Cianorte nesta temporada, Vinícius Faria entrou em campo em dez oportunidades. Foram nove jogos pelo Campeonato Paranaense e um pela Copa do Brasil. O atacante contribuiu com quatro gols - sendo três marcados contra o Azuriz. Além disso, o jogador ajudou a equipe com duas assistências.

Além do Cianorte, Vinícius já vestiu as camisas do Nacional-SP, Maringá, Ituano e Camboriú, no futebol brasileiro. No exterior, o atacante passou pelo Ryukyu e Suzuka Point Getters, ambos do Japão.

