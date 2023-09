Empresário de Osimhen ameaça processar Napoli por vídeo irônico; veja o vídeo

A- A+

Roberto Calenda, empresário do atacante nigeriano Victor Osimhen, ameaçou processar o Napoli após a publicação na conta do clube no TikTok de um vídeo ironizando o jogador por ter perdido um pênalti no último domingo, contra o Bologna, pelo Campeonato Italiano.

"O que aconteceu na conta oficial do Napoli na plataforma TikTok não é aceitável", explicou Calenda na noite de segunda-feira (26), em sua conta no X (antigo Twitter).

"Primeiro foi publicado um vídeo zombando de Victor, que depois foi excluído. É um fato grave que causa danos muito significativos ao jogador e que se soma ao tratamento que ele vem recebendo nos últimos tempos, entre críticas na imprensa e as 'fake news'", acrescentou o empresário.

"Nós nos reservamos o direito de entrar com uma ação judicial e qualquer outra iniciativa para proteger Victor", concluiu.

O vídeo exibia imagens do pênalti perdido por Osimhen contra o Bologna (0 a 0), com uma voz em off distorcida que dizia: "Dê-me um pênalti, por favor".

This was the original video posted by Napoli about Victor Osimhen… and then deleted.



…player’s agent Calenda announced that Osimhen is considering to take legal action against Napoli. pic.twitter.com/0PLunco9aD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 26, 2023

Artilheiro da Serie A na temporada passada, Osimhen, de 24 anos, está vivendo um início complicado de campeonato, com apenas três gols marcados.

Na manhã desta quarta-feira (27), ao chegar no hotel que o time está hospedado para a partida contra a Udinese, o atacante ignorou seus companheiros de time Diogo Demme e Piotr Zieliński.

Victor Osimhen arriving @ Napoli’s team hotel ahead of Udinese game after the public statement considering legal action against the club



Not greeting Demme and Zielinski but shaking hands with team manager Santoro.



@GennyDelVe — Enzo Buonopic.twitter.com/D1agIktIiE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 27, 2023

Na última janela de transferências, o nigeriano foi sondado por clubes da Premier League, como Manchester United e Chelsea, mas o presidente do Napoli, Aurelio De Laurentiis, descartou sua saída e se reuniu com o agente do jogador para uma renovação de contrato.

Assim como Osimhen, o Napoli também não vem bem neste início de temporada e ocupa apenas a sétima posição no Campeonato Italiano, com 8 pontos em cinco jogos disputados.

