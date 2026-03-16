Empresário descarta Caio Dantas no Náutico

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Com a Série B prestes a começar, o Náutico busca se reforçar no mercado. O atacante Caio Dantas, atualmente no Novorizontino, é o desejo da diretoria para a disputa da competição. No entanto, o empresário do jogador, Deividson Andrews, rechaçou a possibilidade do atleta se transferir para o Timbu.

Em contato com a Folha de Pernambuco, o agente confirmou ter conversado com a diretoria de futebol alvirrubra, mas descartou a possibilidade de Caio Dantas reforçar o clube. Ainda segundo Deividson Andrews, há outras três equipes da Série B interessadas no jogador. "Estamos avaliando", salientou.

Caio Dantas desembarcou no Novorizontino na temporada passada durante a disputa da Segunda Divisão. Na ocasião, foram dez jogos e apenas um gol marcado. Já nesta temporada, o atacante de 33 anos foi utilizado somente no fim das partidas contra São Bernardo e Santos, pelo Paulistão.

Esta não seria a primeira passagem do centroavante pelo clube da Rosa e Silva. Em 2021, Caio Dantas foi contratado durante a temporada e entrou em campo dez vezes com a camisa alvirrubra, ao longo da Série B. O jogador ajudou com cinco gols e duas assistências.

Sem Caio Dantas, a cúpula de futebol alvirrubra terá que optar por um plano B no mercado. A ideia é trazer um atacante para disputar posição com Paulo Sérgio, uma vez que o nigeriano Samuel Otusanya rescindiu com o clube e vai defender o Athletic-MG na sequência do ano.

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