Empresário descarta retorno de Guilherme ao Sport: "Hoje, é impossível"

Grande destaque na Série B de 2019, que culminou na volta do Sport à elite do futebol brasileiro, Guilherme teve seu nome especulado no clube pernambucano nesta quinta-feira (3). Entretanto, qualquer retorno no futuro próximo foi descartado pelo empresário do jogador, Adriano Spadoto, à reportagem.

O agente confirmou ter sido procurado pelo diretor rubro-negro, Jorge Andrade, no entanto, por conta de dívidas do passado, rechaçou a volta de Guilherme. O atleta tem sido procurado por equipes da Série A do futebol brasileiro.

“O Jorge é um grande amigo meu, mas ele sabe das condições. Guilherme tem coisas a receber do clube por conta do acesso em 2019. Ele foi um dos principais nomes daquela campanha, mas não recebeu o acordado pela antiga gestão. Eu também tenho coisas a receber. Então, hoje, é impossível um retorno dele”, explicou.

O representante do jogador, contudo, deixou claro o afeto que Guilherme tem pelo Leão da Praça da Bandeira. “Não é nada contra o clube em si, Guilherme ama o clube, a torcida. Tem uma admiração enorme. Mas por conta desses detalhes o retorno fica impossibilitado”, salientou.

Na temporada 2019, Guilherme entrou em campo em 49 oportunidades com a camisa do Sport e anotou 21 gols. Foi um dos grandes responsáveis por levar o Leão ao vice-campeonato da Segundona, competição em que balançou as redes 17 vezes e foi o artilheiro.

