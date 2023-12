A- A+

ESPORTES Empresário parceiro de Lebron James admite ter feito apostas em jogos da NBA Maverick Carter teria feito aproximadamente 20 apostas em jogos de futebol e basquete ao longo de um ano, com cada aposta variando de US$ 5 mil a US$ mil

Maverick Carter, gerente e parceiro de negócios do superastro do Los Angeles Lakers, LeBron James, confessou a investigadores federais que apostou em jogos da NBA por meio de uma casa de apostas ilegal, informou o Washington Post na quinta-feira.



O jornal, citando documentos federais de aplicação da lei vistos pelo jornal americano The Washington Post, informou que Carter disse aos agentes que “não se lembrava de ter feito nenhuma aposta no Lakers”.

A admissão de Carter veio em um interrogatório em novembro de 2021 com agentes que investigam o agenciador de apostas Wayne Nix, que desde então se declarou culpado de acusações decorrentes de seu papel na administração de uma rede de apostas esportivas off-shore. Um porta-voz de Carter e James confirmou ao Post que a entrevista ocorreu.

“Em 2021 e antes de 38 estados e o Distrito de Columbia legalizarem as apostas esportivas, Maverick Carter foi entrevistado uma única vez pelas autoridades federais sobre sua investigação sobre Wayne Nix”, disse o porta-voz, Adam Mendelsohn, em comunicado ao jornal. "O Sr. Carter não foi alvo da investigação, cooperou, nunca foi acusado e nunca mais foi contatado sobre o assunto."

O Post disse que o relatório analisado indica que Carter disse ter feito aproximadamente 20 apostas em jogos de futebol e basquete ao longo de um ano, com cada aposta variando de US$ 5 mil a US$ mil. Ele negou ter feito apostas para outras pessoas, e Mendelsohn disse ao Post que as apostas de Carter "não têm nada a ver" com James.



A NBA proíbe jogadores, dirigentes de equipes e dirigentes de apostar em jogos da liga, e a Associação Nacional de Jogadores de Basquete também inclui agentes em suas regras, mas os gerentes de negócios não são incluídos em nenhum dos grupos.

Carter, de 42 anos, era amigo de infância de James em Akron, Ohio. Agora eles são coproprietários de uma empresa de mídia e são proprietários minoritários do Boston Red Sox e do Liverpool, clube da Premier League. Os promotores disseram que a operação de Nix durou duas décadas.

As ligas esportivas dos EUA se opuseram há muito tempo à legalização dos jogos de azar, mas desde que uma decisão da Suprema Corte em 2018 eliminou as restrições fora de Nevada e os jogos de azar foram legalizados em vários estados, as ligas adotaram as apostas legais.

