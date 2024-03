Emprestado ao Novorizontino, Chico deve retornar ao Sport em abril

A- A+

O zagueiro Chico deve retornar ao Sport em abril. Emprestado ao Novorizontino, semifinalista do Campeonato Paulista, o defensor é aguardado no próximo mês para reforçar o elenco rubro-negro de olho no início da Série B do Campeonato Brasileiro.



A informação é de Guilherme Falcão, membro do comitê gestor. Chico, de 25 anos, é um dos destaques do Novorizontino, tendo sido um dos cobradores na disputa das penalidades das quartas de final, com o clube eliminando o São Paulo. A equipe paulista é comandada pelo técnico Eduardo Baptista, outro com passagem pelo Sport.



O Sport tem no elenco atualmente os zagueiros Rafael Thyere, Luciano Castan Alisson Cassiano e Mathes Baraka.

