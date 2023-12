Emprestado pelo Ceará, atacante Zé Roberto é anunciado pelo Sport como 3º reforço para 2024

A- A+

O atacante Zé Roberto, de 30 anos, é o terceiro reforço anunciado pelo Sport para a temporada de 2024. Ele chega ao Estádio da Ilha do Retiro via empréstimo do Ceará, com quem tem contrato assinado até o fim do próximo ano.

Mirassol foi o último clube em que ele atuou, tendo feito 32 jogos, 12 gols e três assistências.

Antes, ainda na temporada atual, o jogador defendeu as cores do Coritiba, entrando em campo em 11 oportunidades, assinando um gol e uma assistência.

Através das redes sociais, o Ceará se despediu de Zé Roberto, agradecendo "pelos serviços prestados", e disse que "a negociação prevê compensação financeira". Os valores, no entanto, não foram revelados.

