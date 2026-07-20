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futebol Emprestado pelo Sport, Micael é expulso por motivo inusitado antes da bola rolar na Copa Paulista Joia do Leão está suspenso para o jogo da segunda rodada contra o São Bernardo

Atacante formado na base do Sport e emprestado ao São José-SP, o atacante Micael foi expulso antes mesmo da bola rolar pela estreia da Copa Paulista, nesta segunda-feira (20), em jogo que terminou em vitória por 2x1 diante do São Ceatano, no Anacleto Campanella. Momentos antes do árbitro autorizar o início de jogo, o camisa 33 foi flagrado urirando ao lado do banco de reservas e foi excluído do jogo.

Súmula da partida entre São Caetano e São José mostra o motivo da expulsão de Micael - Reprodução

Como não tinha sido dado o início do jogo, o São José pôde colocar um jogador dentro do 11 inicial sem perder uma substituição. O escolhido foi Tchê Tchê, que acabou sendo fundamental para a vitória, já que marcou um dos gols da vitória. Vale ressaltar que nenhum outro jogador entrou na vaga deixada no banco de reservas.

Com apenas um minuto de jogo, o São Caetano abriu o placar com Pedro. Mas quatro minutos depois, o goleiro do time da casa foi expulso e o São José cresceu em campo. Tchê Tchê empatou aos 32 do primeiro tempo e Jefinho virou ainda nos acréscimos da primeira etapa.

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