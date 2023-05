Empurrada por torcida, recifense Cecília Costa faz bonito na Copa Feminina de Tênis

A- A+

Centro das atenções da etapa do Recife da Copa Feminina de Tênis, a pernambucana Cecília Costa, de 17 anos, avançou às oitavas de final em grande estilo. A recifense, 1647ª do ranking, aproveitou o apoio da família e da torcida que lotou a quadra cental do Recife Tênis Clube para vencer a argentina Martina Roldan Santander, 1161ª do mundo, por 7/6(4) e 7/6(5) em confronto dramático que durou 2h16.

Cecília chegou a abrir 5/1 no 1º set, porém a rival reagiu e levou a disputa para o tiebreak, que teve a tenista recifense mais precisa no detalhe. Na 2ª parcial, a pernambucana correu atrás do prejuízo para reverter desvantagem de 2/5 com a ajuda da torcida. Com mais sangue frio, a brasileira finalizou o duelo no seu primeiro match point.

Cecília classificou como indescritível a sensação de ter a família por perto pela 1ª vez a assistindo em um evento profissional no Recife. “Fazia muito tempo que não tinha tanta gente torcendo por mim, foi maravilhosa a sensação. Era como se eu tivesse alguém me segurando nos momentos difíceis. A torcida foi essencial demais para mim e também para desestabilizar a minha adversária”, completou a pernambucana, que vai encarar a vencedora do confronto entre a norte-americana Sabastiani Leon, cabeça 3 e 854ª do ranking, e a paulista Catarina Melleiro, 1139ª do mundo.

Paulista também estreia com vitória

Ontem, a paulista Júlia Konishi, 2ª favorita, também estreou com vitória diante da conterrânea Helena Bueno por 6/0 e 6/4, em exatas 1h de partida. Konishi volta à quadra amanhã para desafiar a norte-americana Tara Malik, 1290ª, que passou pela argentina Rocio Daniela Merlo por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3.

Cinco brasileiras avançaram à chave principal, após passagem pelo qualifying: Nicolly Ferreira, Bianca Bernardes, Mariana Gomes Sorrilho, Paola Dalmonico e Beatriz Guerra. A potiguar Beatriz, de 16 anos, é a segunda representante do Nordeste na chave principal e enfrenta a paraguaia Ana Paula De Los Ríos na rodada noturna da quadra central, hoje, a partir das 18h.

O 3º dia de competições começa às 10h30. Na quadra central do Recife Tênis Clube, a curitibana Geórgia Gulin, 920ª do ranking e 4ª favorita, faz sua estreia contra a compatriota Maria Carolina Turchetto, 1290ª, na partida que abre a programação.

Torneio de nível mundial

Renato Braga, proprietário do Recife Tênis Clube, agradeceu a oportunidade de receber um torneio de nível mundial e valorizou a participação feminina. "Um evento de nível mundial representa para qualquer cidade, estado, quanto mais para o nosso clube. A gente está muito agradecido e a competição tem muito a ver com a sinergia do clube com o público feminino, que está consumindo tênis", afirmou Renato.

