Empurrado pela torcida, Recife Vôlei vence Sorocaba na estreia da Superliga B

O Recife Vôlei estreou com uma vitória super importante na Superliga B 2024. Nesta sexta-feira (12), no Ginásio Geraldão, o time recifense derrotou o Sorocaba por três sets a um, com parciais de 25x22, 22x25, 25x18 e 25x22.

Diante de uma torcida apaixonada e que fez a diferença da arquibancada, a equipe comandada pela capitã Fabíola venceu não apenas as paulistas, mas também o nervosismo da estreia em casa. Nem mesmo nos momentos de maior dificuldade foram capazes de tirar o brilho do Recife Vôlei. O destaque da noite foi a superação do time da casa e sua oposta Karine, que chamou a responsabilidade e marcou 18 pontos na partida, se tornando a maior pontuadora da equipe.

O jogo começou com as duas equipes nervosas em quadra, com erros dos dois lados. Porém o time do Recife Vôlei conseguia acertar mais no ataque e se defender com qualidade, principalmente quando a bola ia na líbero Ju Paes e na ponteira Carol. Mais equilibrado, não demorou muito para a levantadora Fabíola encontrar os melhores espaços e colocar o time para avançar no placar. Destaque para a oposta Karine, que foi o principal destaque do primeiro set. Foi com uma largadinha da número 13 que o time fechou o placar em 25x22.

No segundo set, as donas da casa não conseguiram impor o mesmo ritmo. Foi preciso apenas um momento rápido de desconcentração para o Sorocaba aproveitar a oportunidade e abrir três pontos no placar. O momento mais emocionante da segunda parte do confronto foi o rali quando o placar estava 20x23 para o time visitante. Após dois minutos de bola rolando, Fabíola levanta e Aline vira, levantando a torcida. Porém nem mesmo este lance foi capaz de tirar a vitória das paulistas por 22x25.

O Recife Vôlei voltou para o terceiro set sabendo o que iria fazer. Saiu logo na frente, se manteve concentrado e errando pouco, e terminou vencendo por 25x18. Neste set, o principal destaque foi a dupla Fabíola e Nati Martins, que fecharam o bloqueio e garantiram alguns pontos para o Recife Vôlei.

O quarto set parecia que seria uma repetição do segundo. O Sorocaba fez 3x0 no placar e conseguia se manter a frente mesmo com toda a pressão adversária e das arquibancadas, que não paravam de apoiar o time recifense. Porém o Recife Vôlei mostrou que a experiência é uma das principais características desta equipe. Em três lances, sendo duas viradas de Aline e um bloqueio individual de Mari Casas, a equipe vira o placar para 14x13 e enlouquece os quase três mil torcedores que foram prestigiar a equipe no Geraldão.

A partir deste momento, as duas equipes foram trocando pontos até 22x22. Neste momento, a arquibancada explodiu em apoio ao time, que entendeu o recado e venceu por 25x22. “Vencemos por três a um em um jogo bastante difícil. Não apenas pela qualidade do Sorocaba, mas pelo nervosismo da estreia. Hoje o nosso torcedor fez mais uma vez a diferença. Jogar no Geraldão é mesmo especial”, afirmou a capitã e levantadora do Recife Vôlei, Fabíola.

O próximo jogo do Recife Vôlei na Superliga será na sexta-feira (19), às 19h, contra o Tijuca Tênis Clube, no Ginásio Álvaro Vieira Lima, no Rio de Janeiro.

