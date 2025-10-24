Sex, 24 de Outubro

Futebol

Encabeçada por Hélio dos Anjos, Náutico tem lista de prioridades de renovação para 2026

Decisões envolvendo o futebol do clube, porém, podem levar mais tempo de conclusão por conta da eleição presidencial no Timbu, que será realizada no dia 30 de novembro, nos Aflitos

Hélio dos Anjos, técnico do NáuticoHélio dos Anjos, técnico do Náutico - Foto: Gabriel França/CNC

O técnico Hélio dos Anjos ainda não renovou oficialmente o vínculo com o Náutico para 2026, mas isso não significa que o planejamento do clube está parado. O treinador já repassou ao presidente do Timbu, Bruno Becker, um relatório com os nomes dos atletas que são prioridade no elenco do próximo ano.

“A prioridade é a manutenção de Hélio. O planejamento é dentro disso, iniciando as tratativas da renovação. Ele já passou também uma lista dos atletas que interessam para 2026 e algumas decisões serão tomadas porque não podemos esperar o dia 1º de dezembro, após a eleição, para definir algumas questões”, declarou Becker.

Vinícius, com vínculo até o fim de 2027 no Náutico, tem permanência assegurada. Outros com contrato para o futuro são o goleiro Léo, os zagueiros Felipe Santana e Índio, o volante Samuel, i meia Felipe Redaelli e os atacantes Kauan Maranhão, Kayon, Paulo Sérgio (cláusula de renovação automática), Samuel Otusanya e Thalissinho.
 

Finanças

No ano que vem, o Náutico deve receber pouco mais de R$ 13 milhões de cota de televisionamento por conta da disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Isso sem falar na possibilidade de aumentar a arrecadação de bilheteria, já que o calendário nacional será maior devido ao regulamento com 38 rodadas, sendo 19 nos Aflitos.

Becker explicou também que o Náutico trabalha com outras duas fontes de renda para a próxima temporada. 

“A Série B que o Náutico vai disputar não é a mesma do passado. Antes, com o direito da cota, você conseguia pagar a folha do ano todo. Agora não dá mais para pagar um terço. Por isso é importante saber também qual o valor vamos receber da Liga Forte União do Futebol Brasileiro (LFU) e do processo contra a Arena de Pernambuco, que pode gerar uma quantia (R$ 20 milhões) para a Recuperação Judicial”, explicou.

Vale lembrar que o Náutico recebeu uma oferta da LFU, em 2023, de R$ 10 milhões por 20% dos direitos de transmissão por 50 anos. O clube negou o acordo. A expectativa, em 2026, é tentar levantar pouco mais de R$ 30 milhões. 

Cautela

O presidente também adotou discurso cauteloso quanto à meta do clube para 2026 na Segundona. “Não podemos cair na ilusão que vamos para uma Série B e já vamos subir para a Série A. O que a gente não pode é voltar para Série C. O ano de 2026 será de reestruturação”, completou.

