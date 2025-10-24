A- A+

Futebol Encabeçada por Hélio dos Anjos, Náutico tem lista de prioridades de renovação para 2026 Decisões envolvendo o futebol do clube, porém, podem levar mais tempo de conclusão por conta da eleição presidencial no Timbu, que será realizada no dia 30 de novembro, nos Aflitos

O técnico Hélio dos Anjos ainda não renovou oficialmente o vínculo com o Náutico para 2026, mas isso não significa que o planejamento do clube está parado. O treinador já repassou ao presidente do Timbu, Bruno Becker, um relatório com os nomes dos atletas que são prioridade no elenco do próximo ano.

“A prioridade é a manutenção de Hélio. O planejamento é dentro disso, iniciando as tratativas da renovação. Ele já passou também uma lista dos atletas que interessam para 2026 e algumas decisões serão tomadas porque não podemos esperar o dia 1º de dezembro, após a eleição, para definir algumas questões”, declarou Becker.

Vinícius, com vínculo até o fim de 2027 no Náutico, tem permanência assegurada. Outros com contrato para o futuro são o goleiro Léo, os zagueiros Felipe Santana e Índio, o volante Samuel, i meia Felipe Redaelli e os atacantes Kauan Maranhão, Kayon, Paulo Sérgio (cláusula de renovação automática), Samuel Otusanya e Thalissinho.



Finanças

No ano que vem, o Náutico deve receber pouco mais de R$ 13 milhões de cota de televisionamento por conta da disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Isso sem falar na possibilidade de aumentar a arrecadação de bilheteria, já que o calendário nacional será maior devido ao regulamento com 38 rodadas, sendo 19 nos Aflitos.

Becker explicou também que o Náutico trabalha com outras duas fontes de renda para a próxima temporada.

“A Série B que o Náutico vai disputar não é a mesma do passado. Antes, com o direito da cota, você conseguia pagar a folha do ano todo. Agora não dá mais para pagar um terço. Por isso é importante saber também qual o valor vamos receber da Liga Forte União do Futebol Brasileiro (LFU) e do processo contra a Arena de Pernambuco, que pode gerar uma quantia (R$ 20 milhões) para a Recuperação Judicial”, explicou.

Vale lembrar que o Náutico recebeu uma oferta da LFU, em 2023, de R$ 10 milhões por 20% dos direitos de transmissão por 50 anos. O clube negou o acordo. A expectativa, em 2026, é tentar levantar pouco mais de R$ 30 milhões.

Cautela

O presidente também adotou discurso cauteloso quanto à meta do clube para 2026 na Segundona. “Não podemos cair na ilusão que vamos para uma Série B e já vamos subir para a Série A. O que a gente não pode é voltar para Série C. O ano de 2026 será de reestruturação”, completou.

