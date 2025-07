A- A+

Futebol Encaminhado com o Botafogo, Davide Ancelotti estará na Copa do Mundo com o Brasil, diz jornal Treinador italiano de 35 anos permanecerá envolvido com a seleção brasileira

O Botafogo encaminhou, no último domingo, a contratação de Davide Ancelotti como seu novo treinador. O italiano de 35 anos deixará a comissão técnica de Carlo, o pai, na seleção brasileira para iniciar sua primeira trajetória como técnico, mas não ficará de fora da Copa do Mundo de 2026 com o Brasil.

Segundo o jornal Marca, da Espanha, Botafogo, CBF e Davide Ancelotti chegaram a um acordo para o italiano permanecer envolvido com a seleção brasileira e estar presente na Copa do Mundo do próximo ano.

O time alvinegro, inclusive, tem mantido contato constante com a Confederação Brasileira para garantir que seu técnico possa conciliar suas funções no clube com as de auxiliar de Carlo Ancelotti.

No mês passado, a CBF anunciou que Davide Ancelotti se juntaria à comissão técnica da seleção brasileira e ele, inclusive, ajudou na preparação para o duelo com o Paraguai, na Neo Química Arena, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O italiano, contudo, já havia deixado claro que queria começar sua carreira como treinador.

Quando Carlo saiu do Real, em maio, Davide parecia que enfim teria sua primeira experiência como treinador principal. Dono da licença Pro da Uefa desde 2023, ele foi cogitado no Como (Itália), no Rangers (Escócia) e no Deportivo La Coruña (Espanha). Porém, acabou se juntando mais uma vez ao pai, como auxiliar da seleção brasileira.

Agora, Davide caminha para ter o seu primeiro projeto autoral no Botafogo. O treinador é a nova aposta de John Textor, e sucederá Renato Paiva, demitido após a Copa do Mundo de Clubes.

