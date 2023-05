Encapuzados invadem casa, agridem mulher de Justin Kluivert e levam R$ 1 milhão em joias

A- A+

Homens encapuzados invadiram e assaltaram a casa do jogador Justin Kluivert, na noite desta quarta-feira (24). Os assaltantes se aproveitaram da ausência do atacante do Valência, que está em Mallorca, concentrado para a próxima partida do clube contra o time da cidade, nesta quinta.

De acordo com o jornal espanhol "Marca", os homens chegaram a agredir a mulher do jogador para obter informações dela.

Segundo o "Valencia Plaza", a mulher chegava em casa de um passeio com os cachorros quando foi abordada pelo grupo. Fontes da Guarda Civil contaram à agência "Efe" que uma segunda pessoa foi agredida na residência. As duas têm feridas leves pelo corpo e estão assustadas, mas passam bem.





Os assaltantes conseguiram fugir, levando joias e relógios avaliados em cerca de 200 mil euros — o equivalente a mais de R$ 1 milhão.

O Valência informou que o jogador vai permanecer na concentração para o jogo contra o Mallorca.

