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COPA DO MUNDO Encerramento da Copa terá superestrelas da música e destaque à paixão, emoção e espírito global A Fifa divulgou detalhes da Cerimônia de Encerramento nesta terça-feira (14), ela terá 90 minutos de duração e presença de muitos astros dos Estados Unidos

Os Estados Unidos prometem uma "espetacular" festa de encerramento da maior Copa do Mundo de todos os tempos no domingo.

O evento ocorre 2h30 antes da definição do campeão e contará com a estrela norte-americana Jennifer Hudson, atriz e cantora consagrada com os prêmios Emmy, Grammy, Oscar e Tony na execução do hino nacional.

O momento celebrará a paixão, emoção e o espírito global apresentado por 48 nações na 23ª edição da competição.



A Fifa divulgou detalhes da Cerimônia de Encerramento nesta terça-feira, com 90 minutos de duração e presença de muitos astros dos Estados Unidos.

Além de Jennifer Hudson na execução do hino, ainda participarão da festa no MetLife Stadium, em East Rutheford, nomes de peso do cinema e da música, casos dos norte-americanos Tom Cruise, Nicole Scherzinger, e IShowSpeed, o britânico Robbie Williams, e a italiana Laura Pausini.



"A cerimônia de encerramento da Copa do Mundo da Fifa 2026 celebrará a jornada inesquecível das 48 seleções pelos três países-sede e 16 cidades-sede ao longo do torneio. Este espetáculo repleto de estrelas reunirá alguns dos maiores nomes da música e do entretenimento mundial para uma celebração inesquecível antes do início da partida", informou a Fifa.



A cerimônia foi produzida em parceria criativa com o Balich Wonder Studio e, de acordo com os organizadores, dará destaque à paixão, emoção e espírito global que definiram a 23ª Copa do Mundo.

"Um evento revolucionário com 48 seleções, que quebrou recordes e inspirou uma nova geração de meninas e meninos ao redor do mundo a sonhar. Mais artistas e convidados especiais serão anunciados nos próximos dias", afirmou a entidade, prometendo mais surpresas.



Heimo Schirgi, diretor de operações da Copa do Mundo explicou mais detalhadamente a missão da Cerimônia de Encerramento.

"Ecoando o espírito das cerimônias de abertura, que deram as boas-vindas ao mundo ao maior palco do mundo no Canadá, México e Estados Unidos, a cerimônia de encerramento completará o ciclo da Copa do Mundo da Fifa 2026 por meio da música, da cultura e do futebol, antes de darmos o pontapé inicial na tão aguardada partida que coroará os campeões deste torneio inovador", disse.



O pedido é que os torcedores cheguem cedo ao MetLife Stadium, já que terão "papel ativo no espetáculo". Os portões serão abertos às 11 horas locais (12h de Brasília, quatro horas antes da decisão). Uma série de experiências terá início, incluindo ativações exclusivas, recompensas e entretenimento adicional antes da partida.

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