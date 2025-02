"Encerrar ciclos e iniciar outros", diz mãe de integrante da Torcida Jovem

A- A+

Sentimentos de impotência, desamparo e arrependimento, é assim que Viviane Eugênia, mãe de João Victor Soares, uma das vítimas da violência das torcidas organizadas de Santa Cruz e Sport, descreveu à Folha de Pernambuco.

As ruas do Recife vivenciaram um verdadeiro cenário de guerra no último sábado (1º). Numa das cenas mais chocantes do dia, João Victor, até então reconhecido como o presidente da Torcida Jovem do Leão, surgiu em imagens sendo violentado por integrantes da torcida rival.

Viviane descreveu o sentimento de ter visto as imagens e o que passou pela cabeça naqueles primeiros momentos.

“Por ser mãe, por ser uma educadora, por ser uma pessoa que fala sobre saúde, para mim é um sentimento de impotência. Ver o meu filho único numa situação daquela traz um sentimento de impotência e passa um filme na sua cabeça, de quando você deveria ter proibido, de quando você deveria ter tido mais pulso, ter falado os ‘nãos’ que não foram ditos, de quando você deveria ter tirado o seu filho desse lugar”, disse.

João Victor segue se recuperando no Hospital da Restauração, e o seu caso é considerável estável. A família avalia a possibilidade de transferi-lo para um hospital particular.

“Ele tem alguns machucados na cabeça, passou por algumas suturas, mas está estável, continua internado no Hospital da Restauração (HR), aguardando a evolução do quadro. Estamos avaliando a possibilidade de uma transferência para outro hospital, já que aqui no HR temos à disposição os melhores neurocirurgiões. Estamos pensando se vale a pena tirá-lo daqui”, revelou.

Esclarecimentos

Viviane negou o fato do filho ter sofrido violência sexual, reiterando que informações falsas podem prejudicá-lo mais adiante.

“Em relação à situação que está chocando muito a gente, que saíram muitas fake news, em relação a ele ter sido estuprado, estamos com o laudo médico que não houve isso”, iniciou. “O vídeo mostra um rapaz com um cano, mas imediatamente o vídeo é cortado, então cada um foi dando uma denotação, que ele teria sido estuprado ou dilacerado, mas é algo que eu gostaria deixar claro que não aconteceu. Essas mentiras são muito ruins para recuperação dele, pode trazer traumas futuros e espero que essas informações falsas não aconteçam”, concluiu.

Ciclos

Segundo Viviane, o seu filho iniciou ainda muito novo no mundo das torcidas organizadas e que se arrepende de não ter feito uma intervenção antes que fosse possível.

“João Victor sempre teve a melhor educação, estudou nas melhores escolas, alguém que a gente investiu muito, mas ele tinha uma madrinha e um padrinho que o levavam para os jogos, foi onde tudo começou. Eu nunca participei, mas eu deixava, ele achava bonito usar aquela roupa amarela da torcida e ele foi crescendo, se envolvendo cada vez mais”, pontuou. “Meu arrependimento foi não ter dado um corte, um basta nisso, porque eu sabia que não era um lugar legal, saudável e positivo. Enquanto mãe, hoje eu reconheço a minha falha de não ter sido firme, ter dado os limites necessários, de não ter me posicionado como mãe”, lamentou.

A mãe se mostra esperançosa para um futuro longe desse ambiente: “Como educadora, vem muitas reflexões, mas Deus está me dando uma oportunidade para ressignificar, para que possamos sentar e conversar, encerrar ciclos e iniciar outros”.

Futuro

Viviane espera que João Victor tenha resiliência para os próximos momentos e garante que caminhará lado a lado com seu filho.

“Eu tive uma reflexão muito importante com João Victor. Eu disse para ele: ‘Filho, pensa que a gente está num elevador, vou pegar na tua mão e a gente vai cair. Quando tu sair daqui, as informações que você vai ter vão ser muito duras, mas vamos nos levantar juntos”.

Veja também