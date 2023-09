Suposta carta de despedida de Walewska é encontrada, relata polícia

A- A+

Campeã olímpica em 2008, Walewska Oliveira, ex-atleta de vôlei de 43 anos, teria deixado uma possível carta de despedida. É o que consta no boletim de ocorrência emitido pela Secretaria de Segurança de São Paulo. Além da folha sulfite, os policiais encontraram uma taça e uma garrafa de vinho, além do celular da ex-jogadora.

Na última quinta-feira (21), Walewska foi vista ainda com vida no espaço de convivência do edifício, no 17º andar, localizado no bairro Cerqueira César, na Zona Oeste de São Paulo. Câmeras de seguranças filmaram a entrada da campeã olímpica, às 16h50. Ela teria permanecido sentada próxima de uma mesa, como foi relatado por um auxiliar de limpeza do condomínio.

Por volta das 18h, foi encontrado o corpo depois do acidente. Uma unidade móvel foi deslocada até o local e foram feitos procedimentos de reanimação, mas sem sucesso e o óbito foi declarado.

Carreira vitoriosa

Walewska se aposentou somente em 2022, com a camisa do Praia Clube, time da cidade de Uberlândia. Pela Seleção Brasileira, a meio-de-rede foi convocada ao longo de dez anos. Medalha de bronze olímpica em Sydney 2000 e ouro em Pequim 2008. Ainda com a amarelinha, contribuiu com os títulos de Grand Prix de 2004, 2006 e 2008. Por clubes, Wal venceu duas Superligas de vôlei, em 1999-2000 e 2017-18.

Com tristeza e imenso pesar, a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) recebeu a notícia do falecimento da campeã olímpica Walewska na noite desta quinta-feira.



Neste momento tão difícil, a CBV se solidariza com a família e os amigos desta grande jogadora. pic.twitter.com/JlWBQSGVhc — CBV (@volei) September 22, 2023

