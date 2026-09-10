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Santa Cruz Encontro convida torcedores do Santa Cruz para exibição de documentário nesta quinta-feira (10) Momento voltado para tricolores ocorre no Bar Super Oito, em Santo Amaro, na área central do Recife

Um encontro dedicado à cultura, à memória e à paixão pelo Santa Cruz será realizado nesta quinta-feira (10), a partir das 20h, no Bar Super Oito, em Santo Amaro, na área central do Recife.

A programação terá a exibição gratuita do documentário “O Dia em que a Ponte Caiu”, produção independente desenvolvida pelo diretor Júnior Aguiar.



A história resgata a maior invasão de uma torcida pernambucana a outro estado, ocorrida em João Pessoa, na Paraíba, em 2011, quando o Santa Cruz venceu o Alecrim no estádio Almeidão.



Na ocasião, uma chuva forte atingiu a região e provocou uma grande comoção na hora do retorno dos tricolores para Pernambuco.

Em meio a um boato que a ponte de Goiana, que liga os dois estados, teria caído, os torcedores foram orientados a pegar rotas alternativas para voltar para casa, chegando a levar até 12 horas de viagem.



Após a comoção, descobriu-se que a ponte estava cheia de água e encobriu o caminho.

Além da sessão, o público participará de uma roda de diálogo com convidados ligados à cultura do clube.



Estarão entre os presentes o Movimento Coralinas e a Troça Minha Cobra, em uma conversa sobre as diferentes formas de expressão da cultura do clube.

O momento também terá a apresentação da “Excursão Suicida”, novo documentário que está em fase de produção e que pretende levar para as telas outra história marcante da torcida do time tricolor.

A proposta da iniciativa é reunir torcedores, produtores culturais e personagens ligados ao universo da Cobra Coral para compartilhar memórias e discutir como o Santa Cruz ultrapassa os limites do futebol, estando presente no Carnaval, no cinema, nas ruas e na identidade cultural do Recife e de Pernambuco.

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