Encontros entre torcedor e Goretzka, do Bayern de Munique, viralizam nas redes sociais; Entenda

O meia Goretzka, que atua no Bayern de Munique e na seleção alemã, parece ter um grande fã. Mas isso não necessáriamente agrada o jogador de 30 anos.

Um torcedor do clube bávaro gravou diversos momentos em que o encontrou, e a abordagem é sempre a mesma: grita o nome dele sem parar. Em um dos vídeos publicados, o camisa 8 parece já não aguentar mais a presença do homem.

O último "encontro" entre os dois, na última quinta-feira, chamou ainda mais atenção. Aconteceu no estádio San Siro, em Milão, na vitória de 2 a 1 da Alemanha sobre a Itália, pelas ida das quartas de final da Liga das Nações.

O volante garantiu a vantagem mínima para equipe e durante a comemoração do gol, deve ter escutado o suposto perseguidor girtando "Goretzka" na arquibancada.

Revelado pelo Bochum-ALE, Goretzka está na sua sétima temporada pelo Bayern de Munique. Foi peça importante na conquista da Champions League, em 2020, marcada pelos 100% de aproveitamento na campanha vencedora. Atualmente, é titular incontestável da equipe comandada por Vicent Kompany, que lidera o Campeonato Alemão e está nas quartas de final do principal torneio de clubes da Europa.

O próximo compromisso do meia será o segundo jogo entre a seleção alemã e a italiana. As duas tetracampeãs do mundo duelam por uma vaga na semifinal da Liga das Nações neste domingo, às 16h45, no Signal Iduna Park. Para ele, resta apenas aguardar e torcer para que a "perseguição" do torcedor tenha chegado ao fim.

