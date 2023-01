A- A+

Sport Enderson analisa vitória do Sport e explica mudanças: "Estou num processo de montagem da equipe" O treinador mudou três peças no ataque em relação ao empate contra o Maguary

Na sua estreia na Ilha do Retiro, o técnico Enderson Moreira conquistou a primeira vitória no comando do Sport. O placar por 2 a 0 diante do Petrolina podia ser até maior caso o Leão não tivesse desperdiçado tantas oportunidades, analisou Enderson na entrevista coletiva pós-jogo deste sábado (14).

“Eu não me lembro de um jogo que minha equipe tenha perdido tantos gols. Quando você não faz essas chances claras, isso traz uma tensão para o jogo. A gente começou bem os primeiros 25 minutos, depois tivemos uma queda no ritmo, mas com o controle do jogo”, iniciou.

“Os jogadores que entraram na segunda etapa entraram com gás, buscando espaço, e nossa equipe foi criando situações claras uma atrás da outra e o gol saiu no final. Isso é uma coisa positiva. Os jogadores estão entendendo o processo, estão prontos para buscar sua oportunidade”, completou.

Em relação ao time que empatou com o Maguary na estreia do Estadual, Enderson Moreira mudou três jogadores, principalmente no ataque. Edinho, Wanderson e Gabriel Santos começaram no time titular. O treinador explicou as mudanças.

“Eu estou num processo de montagem da equipe. Por mais que você treine, o encaixe da equipe acontece com os jogos. É o que mede a capacidade do jogador, o momento do atleta. Estamos fazendo essa avaliação diante do que pode ser melhorado e ser uma equipe titular. Jogo a jogo vamos buscando uma melhor formação”, afirmou.

O Sport volta a campo contra o Salgueiro já na próxima terça-feira (17), às 20h, no Cornélio de Barros. A partida vai ser válida pela quarta rodada do Campeonato Pernambucano.



