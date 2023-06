A- A+

Futebol Enderson aponta equilíbrio na parte de cima da Série B e cita busca por reforços no Sport Treinador indicou que está em contato com a diretoria do clube para buscar mais peças no mercado para a sequência da competição

Mesmo vivendo ótimo momento na temporada, o Sport está de olho no mercado de transferência para reforçar o grupo para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. De acordo com o técnico Enderson Moreira, o Leão deve ter chegadas e saídas em breve no elenco.



“Todas as equipes estão atentas ao mercado, com algumas boas oportunidades. Estamos ligados, vendo as possibilidades. Estamos conversando com Jorge (Andrade, executivo de futebol) para fortalecer o grupo. O elenco é muito bom, qualificado, e tem demonstrado isso na temporada, com comprimento e determinação. Temos uma equipe difícil de ser batida. Quando jogamos fora, os adversários também têm dificuldade. A gente está focado porque sabemos que é um ‘movimento’ que todos farão, com algumas saídas e chegadas, o que é algo natural na janela”, afirmou o treinador.





O Sport é o atual terceiro colocado, com 24 pontos, e um aproveitamento de 72% - semelhante ao do líder Novorizontino, com 26. O Leão, vale citar, tem uma partida a menos, a ser disputado contra o CRB, no dia 5 de julho, no Rei Pelé, pela primeira rodada da Série B.



O que ajuda a impulsionar o Sport na procura de mais peças é o equilíbrio da Série B, principalmente na parte de cima da tabela. Enderson, por exemplo, citou uma experiência própria em outra edição da Série B para chamar atenção da necessidade de o Leão não deixar cair o ritmo nas próximas rodadas.



“Tive a oportunidade de ganhar essa competição três vezes. Não é fácil de acontecer. A primeira foi com o Goiás, em 2012. Fomos campeões com 78 pontos. O Criciúma foi vice com 75. Outras três clubes ficaram com 71 pontos e o São Caetano não conseguiu o acesso justamente com esses 71, que é pontuação de campeão. Claro que isso foi uma exceção, mas podemos ter outra neste ano. Estamos vendo muitas equipes pontuando e vamos ver quem terá fôlego para manter isso até o final”, apontou. O treinador também faturou o caneco do torneio em 2017, pelo América-MG, e 2021, com o Botafogo.



Uma curiosidade: em 2012, o São Caetano não subiu porque Athlético (3º) e Vitória (4º) tinham uma vitória a mais. Com essa mesma pontuação, o Azulão teria conseguido o acesso em qualquer outra edição do torneio. Em 2007, por exemplo, o rubro-negro baiano conseguiu chegar à elite nacional após terminar a Segundona em quarto, com apenas 59 pontos.

