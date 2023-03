A- A+

PERNAMBUCANO Enderson aponta queda no ritmo e diz que Sport poderia ter ampliado o placar contra o Santa Técnico também elogiou a capacidade do elenco de assimilar a proposta de jogo

A vitória do Sport sobre o Santa Cruz em partida disputada neste sábado e válida pela 11ª rodada do Campeonato Pernambucano foi marcada por um domínio do Leão e por uma “baixada de ritmo” no primeiro tempo, segundo o técnico Enderson Moreira. Na coletiva pós-jogo, o treinador Rubro-Negro destacou, ainda, que o placar poderia ter sido ampliado.

“Até o primeiro gol, estávamos soberanos na partida. Criamos muitas oportunidades, abrimos o placar e diminuímos o ritmo, não continuamos fazendo o que estamos acostumados. No segundo tempo a gente sofreu um pouco, mas depois começamos a ajustar e, no final do jogo, jogamos em cima do campo deles, marcando e não deixando o adversário jogar. Conseguimos controlar bem, criando oportunidades para fazer o terceiro. Se as escolhas fossem um pouco melhores, poderíamos ter feito o terceiro gol”, comentou Enderson.

Questionado sobre a postura da equipe após o primeiro gol, marcado por Jorginho aos 14 do primeiro tempo, o treinador do Leão apontou que a queda no ritmo implicará em “correções” que serão feitas para os próximos jogos. "Eu não gosto dessa questão de administrar resultado. Tentamos conceber uma equipe que mantenha o mesmo nível ao longo do jogo; a gente não baixa as linhas, não faz um gol e recua, tentamos manter o mesmo padrão. Nesse aspecto a gente tem algumas correções relacionadas a alguns posicionamentos no primeiro tempo. É algo natural, de quem está sempre tentando aprimorar”, disse.



Enderson Moreira ainda traçou elogios ao elenco Rubro-Negro, que, segundo ele, conseguiu assimilar rapidamente a filosofia implantada pela comissão técnica. “Quando a gente tem um resultado tão positivo é muito em função da capacidade dos atletas de entenderem, abraçarem, a proposta. Agradeço muito aos atletas por essa capacidade de fazer tão rapidamente coisas que em outros lugares eu não consegui fazer ou fiz depois de muito tempo”, apontou o treinador.

Críticas ao calendário

Após o triunfo no Clássico das Multidões, Enderson criticou a fórmula do Campeonato Pernambucano e propôs mudanças no regulamento da competição. Para ele, a “sobreposição” entre o estadual e a Copa do Nordeste desvaloriza os dois campeonatos e causa um excesso de datas que pode ser prejudicial às equipes envolvidas nas duas disputas.

“São muitos jogos [na primeira fase do Pernambucano], poderíamos ter uma fórmula um diferente, com uma primeira fase abrangendo mais equipes e com uma reta final. Temos uma concorrência com a Copa do Nordeste, que acaba tirando um pouco dos estaduais da região. Em determinado momento há uma sobreposição de competições que não é interessante para nenhuma das duas”, comentou o treinador do Leão.

Ao propor uma alternativa, Enderson sugeriu que os clubes que disputam a Copa do Nordeste e competições nacionais, como a Copa do Brasil, entrassem em uma “segunda fase” do Pernambucano. O técnico defendeu “uma fórmula diferente, que possa garantir às equipes que estão no Nordestão ou em competições nacionais uma entrada em um segundo momento”.

“Em um primeiro momento talvez seja preciso democratizar um pouco mais, com mais equipes disputando uma ou duas vagas em um hexagonal. Seria interessante por causa da visibilidade dada a esses times e da redução de datas. É uma sugestão de quem está aqui e quer que a competição fique cada vez mais elevada”, afirmou.





Veja também

surf Mundial de surfe: Brasil avança com sete na etapa de Portugal