A- A+

Sport Enderson celebra fim de sequência do Sport sofrendo gols: "era muito importante" Antes do jogo contra o Atlético-GO, Leão havia sido vazado 12 vezes em seis partidas

No empate com o Atlético-GO, na sexta-feira (10), na Ilha do Retiro, poucas foram as coisas que agradaram o torcedor do Sport. O placar zerado fez o Leão permanecer fora do G-4, agora faltando duas rodadas para o fim da Série B. Um fato, entretanto, pôde ser celebrado. Depois de mais de um mês, a zaga saiu de campo sem ser vazada.

Antes do confronto com o Dragão, o Sport não havia sofrido gols pela última vez em 23 de setembro. Na oportunidade, goleou o Londrina, por 4x0, na Ilha. De lá para cá, foram 12 tentos tomados em seis jogos: Avaí (2), Ponte Preta (3), Juventude (2), Ceará (2), Chapecoense (1) e Mirassol (2). Nas partidas citadas, aliás, o clube saiu atrás no placar em todas.

"A gente sofreu muitos gols nos últimos jogos, com exceção de hoje e do Londrina. A gente conversa, treina, fala, mas não conseguimos controlar tudo", pontuou o técnico Enderson Moreira.

Tais dados vinham incomodando o treinador. Não à toa, perante o Atlético-GO, Enderson optou por uma formação mais conservadora, no intuito de proteger a zaga. Assim, após cumprirem suspensão, Fábio Matheus e Felipe foram acionados ao lado de Fabinho na cabeça de área. Na lateral direita, Rosales foi acionado na vaga de Ewerthon. Além disso, no gol Jordan voltou a receber uma chance depois de quase quatro meses e não comprometeu a meta rubro-negra.

"Estou tentando, a gente tem mudado, tem tentado outras formações, iniciar o jogo de outra forma. Era muito importante para a gente estancar um pouquinho a questão do número de gols sofridos. Todo jogo estávamos sofrendo muitos gols, buscamos alternativas", explicou o comandante leonino.

Com o empate na última rodada, o Sport chegou ao terceiro jogo consecutivo sem vitória e tem visto afunilar a briga para conseguir o acesso. Nesta terça, por exemplo, se Criciúma e Juventude vencerem Guarani e ABC, respectivamente, garantem vantagem sobre os pernambucanos por, pelo menos, mais uma rodada.

“Estamos tentando a cada rodada modificar padrão, modificar forma, pra ver se a gente consegue nesta reta final voltar a vencer e ter aquela energia que a gente já teve”, completou o treinador.

Veja também

Mundial Sub-17 Brasil busca recuperação no Mundial Sub-17 contra Nova Caledônia; veja onde assistir