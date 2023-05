A- A+

SPORT Enderson cita apoio da torcida como fator fundamental na vitória do Sport Treinador também projetou o duelo contra o SPFC pela Copa do Brasil

Mais de 18 mil mulheres, crianças e pessoas com deficiência ocuparam as arquibancadas da Ilha do Retiro neste domingo (28), durante a partida entre Sport e ABC. Para o técnico do Leão, Enderson Moreira, o apoio da torcida foi fundamental para uma mudança na mentalidade da equipe, que saiu “cabisbaixa” no intervalo e acabou goleando o time potiguar.

Na coletiva após a vitória por 4x1, o treinador do Sport disse que o time sentiu o empate no final do primeiro tempo, mas deu a volta por cima com o apoio das torcedoras. “A torcida não parou de incentivar, apoiar, e isso foi muito importante naquele momento. Todos nós entramos no vestiário muito chateados, porque o gol de empate saiu, praticamente, da única chance do ABC. Quando fui falar com eles, estavam bem cabisbaixos”, disse.

Enderson também traçou elogios ao elenco, que, segundo ele, tem facilidade para sair de situações adversas. “Esse grupo é fantástico por isso. Eles têm a capacidade de sair de situações extremamente difíceis. Já vi muitas equipes que entram no vestiário naquela situação e voltam um desastre para o segundo tempo”, afirmou o técnico.



O treinador Rubro-Negro ainda avaliou positivamente a “construção” das jogadas na partida contra o ABC. "A equipe se portou bem. Gostei da iniciação das jogadas, não tivemos pressa, rodamos a bola e fizemos um jogo muito qualificado, melhor do que o que foi contra o Botafogo-SP".

Um dos pontos frequentemente abordados por Enderson nas coletivas é a sequência movimentada de jogos do Sport. Segundo o treinador, apesar do calendário intenso, o preparo físico dos jogadores tem respondido bem. "A gente fica até surpreso, pelo número de jogos, que temos problemas de lesão que são musculares, menores. O grupo tem sido muito positivo nesse aspecto”, disse.

Elogios a Love

Autor de dois gols na goleada contra o ABC, Vagner Love foi alvo de elogios por parte do técnico. "Fominha", como define Enderson, o atacante tem apresentado um comprometimento que, de acordo com o treinador, tem sido fundamental para o bom desempenho dele e da equipe.

"Ele tem um vigor físico que é uma coisa própria dele, mas também é muito dedicado, se empenha muito para ficar em forma. A gente tenta preservá-lo ao máximo porque é um jogador muito importante. O posicionamento dele ajuda [no bom desempenho], porque ele não só finaliza, mas cria também. É um jogador que está muito bem não só pelos gols, mas pela postura, pela determinação", comentou Enderson Moreira.

Copa do Brasil

O próximo jogo do Sport é pela Copa do Brasil, na próxima quinta (1º), contra o São Paulo. No Morumbi, o Leão terá a”difícil” tarefa de reverter uma vantagem de dois gols construída pelo Tricolor Paulista na Ilha do Retiro.

Entre elogios ao São Paulo, Enderson disse que ainda está avaliando, junto à comissão técnica, o time que entrará em campo na capital paulista.

“A gente ainda vai pensar no que podemos fazer, avaliar os atletas. Ficamos muito decepcionados e tristes porque fizemos um jogo para ter um resultado diferente na ida, mas um detalhe desequilibrou a partida. Temos que ir pra lá pensando em fazer um bom jogo, equilibrado. O primeiro objetivo nosso é tentar vencê-los, coisa que o Sport não conseguiu ainda, a partir daí poderemos dar um passo adiante”, disse Enderson citando o retrospecto negativo do Leão no Morumbi.



