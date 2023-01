Enderson cita bom estágio de evolução da equipe e ressalta a importância da torcida na vitória

A- A+

Após um jogo no qual o Sport teve bastante dificuldade em furar o bloqueio montado pelo Retrô, o técnico Enderson Moreira viu a vitória do seu time, por 1x0, como justa pelo controle que teve na partida, principalmente após a expulsão do volante Alencar, aos 35 minutos da etapa inicial. Ainda assim, o gol da vitória neste sábado (28), na Ilha do Retiro, saiu apenas nos momentos finais da partida.

"A gente respeita a valentia (do Retrô), mas foi um jogo depois da expulsão de um time só. Um time só quis jogar, um time só tentou fazer as situações e o outro time só se defendeu. O jogo já não era mais aquele dos 30 primeiros minutos, que mesmo que eles tenham saído, a gente teve as principais chances e nós tivemos boas chances hoje, que nós finalizamos mal, que o goleiro fez defesas, então eu acho que foi muito merecido o resultado. Que apesar do clima de final de jogo, o resultado foi merecido".

O treinador reconheceu algumas oscilações em alguns aspectos do jogo da equipe, ainda que enxergue como natural, visto que está ainda no começo da temporada, que necessecita tempo para haver esses melhores ajustes. Mas que fez questão de pontuar o bom desenvolvimento do time, o aspecto competitivo, de qualidade técnica, além da briga pelo controle emocional:

"Mesmo com um jogador a mais muitas vezes é natural que a equipe se exponha mais. E eu acho que a gente não deu nenhuma chance para o Retrô no momento que tivemos o jogador a mais, então isso é prova de maturidade, que a gente fez o jogo organizado, daquilo que a gente sabia que poderia fazer"

Com o relógio chegando perto do final da partida e o placar não sendo aquilo que time e torcedores esperavam, é normal o nervossísmo chegar. Ao ser questionado sobre as tomadas de decisões erradas, o treinador respondeu:

"Eu percebo que a ansiedade começou a tomar conta do jogador, de querer chegar mais rápido e toda vez que você começa a deixar que o coração comece a falar um pouquinho mais do que o lado racional, você acaba tomando muitas vezes decisões equivocadas, então acho que algumas tomadas de decisão não foram boas, acho que a gente falhou em questões técnicas e finalização, a gente poderia ter chutado melhor, poderia não ter chutado pra cima, então eu concordo nesse aspecto".

Por fim, o treinador reconheceu a importância dos 11.132 torcedores presentes na Ilha do Retiro e o apoio dado ao longo dos 90 minutos:

"Eu acho que no momento que foi encaminhando para o final do jogo, o torcedor veio apoiar e se a gente teve uma energia a mais, teve essa capacidade de buscar o resultado foi muito graças ao torcedor que veio jogar junto, nós precisamos dos torcedores principalmente quando estamos criando e não estamos conseguindo finalizar muito bem, ou criando tão bem assim, ou tecnicamente a gente não está no melhor dia, então acho que o torcedor foi fundamental para conquistarmos essa vitória".

