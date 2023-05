Enderson cita desgaste para justificar ausência de Jorginho entre os titulares contra o Criciúma

A- A+

Na derrota para o Criciúma, no Heriberto Hülse, na noite dessa quarta-feira (24), o Sport entrou em campo com uma formação inédita e bem diferente. Além dos desfalques, o técnico Enderson Moreira optou por deixar o meia Jorginho como opção no banco de reservas. O camisa 10 foi acionado no intervalo no lugar de Pedro Martins.

Segundo o treinador rubro-negro, o fato do homem de criação não iniciar a partida entre os titulares se deu por conta de um desgaste. O comandante leonino lembrou do acúmulo de partidas para justificar a ausência parcial do armador.

"O Jorginho nos apresentou no último jogo, um jogo tecnicamente que não é o que condiz com aquilo que ele costuma fazer. A gente tentou preservar ele da melhor maneira possível, para que ele pudesse entrar numa condição mais favorável", começou.

"Estamos com vários jogadores com uma minutagem alta, então temos que pensar nesta possibilidade de fazer um encaixe diferente. Não abrir mão do atleta, mas, sim, de uma atleta que possa iniciar a partida", completou.

A preocupação com o desgaste físico por parte de Enderson se dá por um motivo: as lesões. Para o jogo contra o Criciúma, o Sport viajou para Santa Catarina com seis desfalques. No entanto, no último treino antes da partida, o treinador viu Ewerthon sentir a coxa direita e virar baixa. Fabinho teve que ser acionado na lateral direita.

Além disso, Thyere, confirmado no time titular, alegou um desconforto durante o aquecimento e teve que ser substituído por Chico. Enderson evitou usar as ausências de última hora como desculpa para o resultado negativo. Contudo, detalhou que as modificações mexeram com o time.

"Foi uma surpresa em cima da hora. Já fizemos jogos sem o Thyere, sem o Ewerthon, mesmo improvisando, mas em cima da hora a gente tem que fazer algumas mudanças de posicionamento. Isso não é uma justificativa, mas começando o jogo, tivemos que criar uma adaptação diferente, mas sabemos que isso faz parte", finalizou.

