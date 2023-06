A- A+

Futebol Enderson comemora reação do Sport e projeta jogo contra o Avaí Leão saiu atrás do placar diante do Londrina, mas virou e venceu por 2x1, garantindo o primeiro triunfo como visitante na competição

Pela primeira vez na Série B do Campeonato Brasileiro, o Sport saiu de um jogo fora de casa com os três pontos na bagagem. O Leão começou atrás do placar diante do Londrina, no estádio do Café, neste domingo (4), mas conseguiu a virada por 2x1. Triunfo que deixou o clube na sexta posição, com 17 pontos.



Após o jogo, o técnico Enderson Moreira ressaltou o poder de reação do Sport. “Tomamos um gol no início da partida e isso tem trazido dificuldades, principalmente fora de casa. Não jogamos bem no primeiro tempo. Foi aquém daquilo que sabemos fazer. Tivemos a bola, mas criamos pouquíssimas oportunidades. A situação melhorou no segundo. Conseguimos ser mais rápidos e incisivos. Em um jogo difícil, a gente foi merecedor da virada”, afirmou.





“Sabemos que é importante vencer fora de casa. Só fomos derrotados uma vez, com outros dois empates em jogos difíceis. Estamos próximos ao G4, com dois jogos a menos ainda. Podemos somar nenhum ponto, mas também um, dois, quatro ou seis. O importante é ir pontuando sempre”, frisou.



De acordo com o treinador, o Sport pode continuar crescendo na Série B agora que não terá mais que dividir atenções com outras competições disputadas em paralelo. “O campeonato é equilibrado. Iniciamos a Série B dividindo com outras competições, como Copa do Nordeste, Campeonato Pernambucano e Copa do Brasil. Estamos buscando fazer bons jogos, ter uma equipe consistente. Temos conseguido isso de alguma forma”, apontou.



O próximo jogo do Sport na Série B é quarta (7), contra o Avaí, às 19h, na Ilha do Retiro. “É um dos candidatos também ao acesso. É uma equipe tradicional, de ótimas campanhas de Série B. Temos todo o respeito. Contamos com nosso torcedor na quarta-feira. Espero que eles continuem nos apoiando porque vamos precisar de todos”, declarou.

