Enderson comenta possível saída de Juba e elogia entrega: "que ele faça isso até o último dia"

Após a goleada contra o CRB em partida válida pelas quartas de final da Copa do Nordeste, o técnico Enderson Moreira se pronunciou sobre a possível saída de Luciano Juba do Sport. O treinador teceu elogios ao atleta e tratou uma possível saída como uma situação “natural”.

“Eu acho que Juba pode entregar seu melhor até o último dia. Não podemos discutir idas e vindas. Tenho certeza que ele tem um amor absurdo pelo Sport, mas ele tem uma carreira curta e precisa tomar decisões que temos que respeitar. O mais importante é que ele tem mostrado respeito pelo clube”, disse Enderson.

“Ele se entrega, corre, disputa e está dando o seu melhor. Espero que ele faça isso até o último dia”, comentou o treinador.

O técnico afirmou, ainda, que a comissão técnica do Leão esperava contar com Juba ao longo do restante do ano. “Nós todos gostaríamos muito que Juba permanecesse durante toda a temporada. Mas é uma coisa natural, de mercado”, afirmou Enderson Moreira.



De acordo com reportagem do ge.globo, Luciano Juba tem um pré-contrato assinado com o Bahia. À reportagem da Folha de Pernambuco, o presidente do Sport, Yuri Romão, afirmou que o Leão estuda a possibilidade de entrar com uma ação o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por supostas irregularidades na negociação.

Na vitória sobre o CRB, Juba marcou um dos quatro gols do Sport, contribuindo com a classificação da equipe Rubro-Negra para a semifinal do Nordestão. Na próxima fase, o Sport enfrenta o ABC-RN.



