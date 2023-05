A- A+

Manipulação de apostas Enderson comenta situação de Igor Cariús, réu na Operação Penalidade Máxima O lateral-esquerdo do Sport continuou na titularidade da equipe mesmo após denúncia do Ministério Público de Goiás sobre manipulação de apostas esportivas

O assunto do momento no futebol brasileiro é a Operação Penalidade Máxima II, que investiga manipulações de apostas esportivas nas Séries A e B do ano passado. Denunciado pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO) na última terça-feira (9), Igor Cariús entrou em campo na vitória do Sport diante do Tombense, na Ilha do Retiro. Na entrevista coletiva pós-jogo, o técnico Enderson Moreira comentou a situação do atleta.

“Eu acho que cada um toma a atitude que acha que deve tomar. No caso do Igor (Cariús), a gente não pode condenar de maneira precipitada. Até porque vai ter um julgamento, além de uma série de coisas”, iniciou o comandante rubro-negro.

“Ele tem sido muito positivo com a gente, sempre foi muito positivo nesse aspecto. Então é uma coisa do jurídico do clube. A partir do momento que alguém falar 'não devemos utiliza-lo', se sair algum tipo de punição, ou algo nesse sentido, aí veremos o que vamos fazer”, concluiu Enderson.

O lateral do Sport é investigado em duas partidas na Série A de 2022, quando vestia a camisa do Cuiabá. Confira:

Ceará x Cuiabá, em 16 de outubro de 2022, pela Série A – (Igor Cariús)

“A vantagem consistiu na promessa de pagamento em montante total ainda não precisado, porém certo que R$ 5.000,00 (cinco mil reais) foram efetivamente entregues a Igor Aquino da Silva antes mesmo da realização do jogo, para que Igor Cariús, jogador do Cuiabá, fosse punido com cartão amarelo na partida, o que foi efetivamente providenciado pelo jogador”.

Palmeiras x Cuiabá, em 6 de novembro de 2022, pela Série A – (Igor Cariús)

“Pagamento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para que Igor Aquino da Silva (Igor Cárius), jogador do Cuiabá, fosse punido com cartão amarelo na partida”.

A defesa de Igor Cariús se posicionou na última terça-feira (9) e classificou a denúncia como "superficial" e pediu o arquivamento. O Sport se posicionou quando teve a primeira divulgação da investigação, no mês passado, mas não fará um novo pronunciamento sobre o caso.

Alguns clubes do Brasil já afastaram os jogadores que estão sendo investigados ou com o nome citado nas mensagens divulgadas até o momento. Santos, Fluminense, Athletico-PR e Cruzeiro estão na lista.

A Operação Penalidade Máxima II é um desdobramento da Operação Penalidade Máxima, deflagrada em fevereiro de 2023 e que resultou no oferecimento de denúncia, já recebida pelo Poder Judiciário, com imputação dos crimes de integrar organização criminosa e corrupção em âmbito desportivo.

Na segunda fase da Operação, o MP-GO denunciou, além de Cariús, outros seis jogadores: Gabriel Tota (Ypiranga-RS), Victor Ramos (Chapecoense), Paulo Miranda (Náutico), Fernando Neto (São Bernardo) e Matheus Gomes (Sergipe).

