Enderson Moreira defende goleiro Renan e o lateral-direito Ewerthon das críticas da torcida

Apesar da vitória diante do Retrô, no último sábado (15), na Arena de Pernambuco, a torcida do Sport não aprovou as atuações do goleiro Renan e do lateral-direito Ewerthon. O prata da casa entrou no segundo tempo e chegou a ser vaiado pelos torcedores que estavam no estádio. Na entrevista coletiva, o treinador Enderson Moreira defendeu os atletas.

Além da partida contra o Retrô, Ewerthon participou do jogo contra o Coritiba, pela Copa do Brasil e não teve uma boa atuação. Enderson explicou que jogador passou os últimos dias doente.

“Eu acho que o torcedor tem todo o direito de fazer a cobrança. fiquei muito triste porque eles cobraram do Ewerthon. Ele jogou em Curitiba depois de passar uma semana com virose e febre. Ele provavelmente não iria para o jogo, mas o Eduardo ficou fora. Ewerthon está tentando fazer o seu melhor, nem sempre estamos nos melhores dias”, disse Enderson.

Outro jogador criticado pela torcida é o goleiro Renan. No gol do Retrô, ele demorou para ir na bola, pois tinham alguns jogadores na sua frente. De acordo com Enderson, era uma bola difícil para o arqueiro leonino.

“Em relação ao Renan, ele fez um bom jogo contra o Coritiba, foi decisivo em duas intervenções. O gol foi um chute rasteiro com muita gente na frente, é muito difícil para o goleiro. Às vezes nossos atacantes fazem um gol, mas perdem dois. E o goleiro parece que se ele tomar o gol, a culpa já é dele. Não é assim. A gente avalia bem, o Renan está crescendo muito. Queria pedir para que o torcedor continue incentivando”, ressaltou o técnico.

O Sport volta suas atenções para a decisão da Copa do Nordeste. Nesta quarta-feira (19), o Leão encara o Ceará, no Castelão, no jogo de ida.



