Sport Enderson demonstra irritação com parte da torcida do Sport após vitória contra Ceará: "Decepcionado" O treinador foi cobrado por ter escolhido Gabriel Santos para entrar no lugar de Jorginho, no segundo tempo da partida na Ilha do Retiro

Campeão pernambucano, líder da Série B e apenas quatro derrotas no ano. Apesar da boa temporada no comando do Leão, Enderson Moreira viveu um momento de conflito com a torcida rubro-negra no segundo tempo da vitória contra o Ceará, na Ilha do Retiro. O treinador foi cobrado após chamar Gabriel Santos para entrar no lugar de Jorginho, que pediu para sair. Na coletiva, o treinador leonino demonstrou irritação com o que aconteceu no estádio.

"O que mais quero é ajudar o Sport. No primeiro dia que imaginar que não estou ajudando, vou embora. O futebol machuca muito. A gente não pode durante um jogo desprezar atletas do clube. Quando você faz uma substituição não é só o Ederson que está pensando nisso. São vários profissionais que estão envolvidos. Em determinado momento do jogo a gente pensa em ter atletas com um poder de jogo aéreo melhor", iniciou. "A gente não pode garantir que todo mundo vai entrar bem, mas eu preciso ter a liberdade de tomar minha decisão. Me sinto desrespeitado quando acontece uma situação dessa. Não é um direito que tenho, é uma responsabilidade. Se depois do jogo acontecer alguma coisa, podem vaiar e mostrar sua insatisfação. Mas não podemos perder atletas que estão para entrar e sendo vaiados, sentindo que eles não estão sendo bem-vindos aqui. Não acho que é o caminho", afirmou.

Enderson fez questão de ressaltar que a decepção não foi com toda a torcida do Sport, mas sim com a parte que fica atrás do banco de reservas.

“Não é a torcida do Sport. São alguns que talvez se imaginem com mais direito do que outros. Na verdade, não tem. Todos têm o mesmo peso e a mesma importância para o clube. Fiquei extremamente chateado e decepcionado. Decepcionado mesmo. A gente tem feito um bom trabalho. Se não agrada todo mundo, é um trabalho consistente. O time estava jogando bem. Enfrentamos um grande clube hoje. Acho extremamente injusto que eu não tenha a liberdade de tomar minha decisão", enfatizou.

Aparentemente a torcida ficou na bronca por Enderson ter chamado Gabriel Santos para entrar no lugar de Jorginho e o professor também ficou pistola.



Com a vitória diante do Ceará, o Sport assumiu a liderança da Série B com 31 pontos e um jogo a menos que o resto dos concorrentes diretos. Enderson valorizou o desempenho da equipe na partida e comparou com times de Série A.

"Fizemos uma partida maravilhosa, fomos extremamente consistentes, agressivos, buscando constantemente o resultado. Os gols não foram criados por acaso, foram com situações trabalhadas. Estamos jogando um futebol de muito bom nível. Tem muito time de Série A, talvez, que não jogue o que o Sport joga na Série B. A gente busca o resultado o tempo todo. Fizemos 2 a 0 e no começo do segundo tempo poderíamos ter feito até cinco e parece que está ruim ainda", disse.



