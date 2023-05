Enderson diz que Sport "foi muito superior" e defende jogadores que perderam pênaltis

A- A+

Após a queda nos pênaltis na final da Copa do Nordeste contra o Ceará, o técnico do Sport, Enderson Moreira, disse, em entrevista coletiva, que o Leão merecia ter saído com o título regional. Na avaliação do treinador, a equipe foi “muito superior” aos cearenses, que conquistaram o tricampeonato na Ilha do Retiro.

"A gente merecia muito esse título porque jogamos muito futebol. O Ceará tem mérito, reconhecemos e damos os parabéns, mas fomos muito superiores. Tivemos finalizações boas, o goleiro deles fez boas defesas, em outras a bola pegou na trave, e houve algumas que poderíamos ter caprichado um pouco mais”, comentou o treinador rubro-negro.

Enderson negou, ainda, que o time foi afetado por um sentimento de ansiedade durante o segundo jogo da final. “Controlamos completamente. Às vezes, em um ou outro lance, houve erro em tomadas de decisão, mas não por ansiedade”, disse.

“Nosso time criou situações, não teve pressa. É comum, às vezes, que se jogue a bola na área o tempo todo no final, nós não fizemos isso, procuramos jogar até o fim. Por muito pouco esse gol [o segundo do Sport] não saiu. A equipe do Ceará teve só uma chance no segundo tempo”, completou Enderson Moreira.

O técnico apontou, também, uma superioridade do Leão nos três confrontos contra o Ceará na Copa do Nordeste. "Fizemos três jogos contra eles, em dois jogamos muito melhor. No primeiro jogo [derrota por 3x2 na fase de grupos] e nesse de hoje, foi uma superioridade enorme. No segundo jogo [primeiro da final] a gente não foi bem. O campeão foi definido nos pênaltis, eles ganharam lá de 2x1 e nós aqui por 1x0, poderia ter sido muito mais”.

Na coletiva, Enderson ainda reclamou da postura do adversário ao longo do segundo jogo da final. “Criar é muito mais difícil que se defender. Toda hora Richard [goleiro do Ceará] parava o jogo, demorava a bater tiro de meta. O futebol permite isso. Teve outro lance em que Danilo Barcelos poderia ter sido expulso. São vários detalhes que poderiam ter feito a diferença”, criticou.

Sobre as cobranças de pênalti, Enderson diz que o VAR foi rigoroso em excesso ao mandar voltar a primeira cobrança do Ceará. O árbitro de vídeo entendeu que o goleiro Renan se adiantou quando defendeu o chute de Danilo Barcelos. “Foi extremamente rigorosa [a revisão]. Se o cara não exagera na adiantada, eu acho que tem que ser uma decisão de campo. Futebol não é centímetros. É querer ser mais real que a realidade. Acho que o VAR tá aí para pegar, principalmente, os grandes equívocos”, reclamou o técnico do Leão.

Enderson reconheceu, no entanto, que “não houve eficiência nas cobranças de pênalti” por parte dos atletas rubro-negros. No entanto, quando questionado sobre os erros de Luciano Juba e Gabriel Santos, o treinador saiu em defesa dos jovens atletas.

"Treinamos muito pênalti, quase diariamente, desde que começamos a ter jogos decisivos. Então não foi por falta de treinamento. Só que nunca conseguimos reproduzir, nos treinos, o que é o pênalti no jogo; é impossível. Os jogadores que perderam são atletas que têm uma eficiência enorme nos treinamentos. Juba e Gabriel não são culpados, eles entregam muito e fizeram muito por nós na temporada”, disse.

Foco no acesso

O título perdido, segundo Enderson Moreira, não deve abalar a equipe na busca pelo principal objetivo da temporada, que, de acordo com ele, é o acesso à primeira divisão do Campeonato Brasileiro.

“A gente precisa entender que essa Série B é muito importante, é nosso foco principal. Falei para os atletas no vestiário, ‘lambam as feridas e voltem renovados’, quem quer ser campeão não pode baquear porque perdeu um título”, disse o técnico, que destacou a criação de uma “a casca no grupo” após o primeiro semestre.



