A- A+

Futebol Enderson diz que Sport valorizou Estadual e comemora título invicto Treinador destacou comprometimento do grupo para garantir a 43ª taça do Pernambucano ao Leão

Com a vitória do Sport por 2x0 diante do Retrô, na Ilha do Retiro, pelo duelo da volta da final do Campeonato Pernambucano, o técnico Enderson Moreira faturou o quarto título estadual da carreira – o primeiro pelo Sport e no estado. Feito que, na visão dele, prova a valorização do clube em relação ao torneio.

“O Pernambucano trouxe uma preparação interessante para aquilo que temos como objetivo (acesso à Série A). A competição teve boas equipes e fomos merecedores do título. De forma invicta, acho que foi a primeira conquista que tive. Os jogadores foram fantásticos. Valorizamos o campeonato, jogando com o time principal. Tentamos colocar a melhor equipe em todos os jogos”, afirmou.

Essa foi a quinta vez que o Sport foi campeão pernambucano de forma invicta. A primeira foi em 1917. Foram apenas cinco jogos, com quatro vitórias e um empate. Participaram do torneio, além do Leão, Náutico, Paulista e Casa Forte.

Em 1941, em formato com mais equipes, os rubro-negros ganharam os dois turnos, com 11 triunfos e um resultado de igualdade. Em 1998, o Sport foi campeão com 21 vitórias e três empates, ganhando todos os turnos, além da final perante o Porto, na Ilha do Retiro. A conquista invicta mais recente tinha sido em 2009, com 19 resultados positivos e três empates.

Veja também

Futebol Tabu, vantagem do empate e prêmio milionário em jogo: Náutico encara Cruzeiro pela Copa do Brasil