Enderson elogia "futebol vistoso" e minimiza erros nas finalizações do Sport diante do Petrolina

A vitória por 2x0 diante do Petrolina, na Ilha do Retiro, na semifinal do Campeonato Pernambucano 2023, foi suficiente para o clube garantir vaga na decisão do torneio. Mas pelo volume de jogo, ficou claro que o Leão poderia ter goleado o adversário. Ainda assim, o técnico da equipe, Enderson Moreira, preferiu minimizar os erros de finalização e valorizar a alta quantidade de oportunidades que o time tem criado.



“O Sport, desde o início, sempre buscou o resultado. Não existe no mundo time que crie tanto e consiga converter em gol. É natural a bola escapar. O mais importante é criar. Já tivemos jogos decisivos, nas quartas e semifinal da Copa do Nordeste. O de hoje também. Estamos sempre preocupados em melhorar, mas estaria mais se o time não criasse, me perguntando o que fazer para melhorar”, afirmou o treinador.



“Algumas vezes o jogador não consegue finalizar da melhor forma. Ou o adversário intercepta bolas bem direcionadas. Ou o goleiro faz ótimas defesas. Particularmente, acho que criamos muito. Ainda temos o melhor ataque do Brasil (com 55 gols), mas nem me preocupo com isso. Imagina se a gente tivesse feito mais gols? Teríamos o melhor ataque da Via Láctea”, completou.



Ainda sobre o assunto, o treinador destacou que está atento ao nível de eficiência ofensivo do Sport, mas frisou que tem gostado do desempenho técnico da equipe.“Treinamos muitas finalizações, mas a situação do jogo é diferente. Claro que o resultados dependem da eficiência. Se criar duas oportunidades e fizer dois gols e outro criar 27 e fizer só um, quem fizer os dois vencerá. Mas eu me preocuparia mais se não tivéssemos criando chances. A equipe do Sport joga um futebol vistoso, que eu gosto. Mesmo que algumas pessoas só enxerguem as coisas erradas. Estamos chegando em uma segunda final. É difícil e, conquistar os títulos, ainda mais. Espero que a nossa resposta seja positiva”, declarou.

Além de disputar a final do Pernambucano, aguardando o adversário, que sairá do duelo entre Retrô e Salgueiro, sábado (8), na Arena de Pernambuco, o Sport também está garantido na decisão da Copa do Nordeste, contra o Ceará.



“Chegar às finais foi difícil, conquistar será ainda mais. Vamos exigir mais e eles estão conscientes, abertos a receber esse ‘aperto’ para jogarmos da melhor forma possível. O título coroa o trabalho. Se você faz um grande trabalho e não conquista, ele fica em segundo plano. Não vão lembrar muito. É a partir dela que a coisa fica marcada na história do clube. É para isso que estamos concentrados”, frisou.

As finais do Pernambucano estão marcadas para ocorrer na Arena de Pernambuco. Algo que o treinador leonino lamentou. “Se houve uma votação e foi definido isso, por que há diferenciação de primeiro e segundo lugar? Quando vim, me falaram que o primeiro geral tinha possibilidade de sempre jogar em casa e, na final, a segunda partida. Mas agora soube que não é assim. Se é o regulamento, não dá para discutir. Nem sempre o regulamento é justo. É preciso se adaptar. Mas se você me perguntar, gostaria muito de fazer esse jogo na Ilha”, ressaltou.

