Sport Enderson elogia momento do Sport no ano, mas pondera: "Não tem nada conquistado ou definido" O treinador do Leão da Ilha afirmou que o time está conseguindo aliar bom desempenho com os resultados

14 jogos na temporada, apenas uma derrota e 38 gols marcados. O início de ano do Sport está superando as expectativas dos rubro-negros mais otimistas. Na última quarta-feira (01), o Leão aplicou uma nova goleada ao vencer o Íbis por 5 a 0. Em entrevista coletiva pós-jogo, o treinador Enderson Moreira comentou sobre a vocação ofensiva da equipe e ponderou que não tem nada conquistado.

"Eles [jogadores] têm feito boas partidas. É um time com uma vocação ofensiva. Mesmo na derrota para o Ceará, nossa equipe criou muitas situações e fomos melhores no jogo. Tem muito detalhe para ser ajustado, mas como ideia de jogo os atletas têm dado uma demonstração muito positiva do entendimento daquilo que a gente quer. Mas tem muita coisa pela frente, não tem nada conquistado ou definido. Precisamos continuar trabalhando e desenvolvendo na medida do possível", afirmou o técnico.

Um dilema que passa pelo trabalho de muitos treinadores de futebol é aliar um bom desempenho dentro de campo com os resultados. Até o momento, o Sport de Enderson Moreira vem conseguindo as vitórias com placares elásticos tanto no Pernambucano quanto na Copa do Nordeste.

"O objetivo de qualquer treinador é aliar as duas coisas: desempenho e resultado. Nem sempre as duas caminham juntas. Já tive situações de ter um time que desempenhava bem, de criar muitas chances e mesmo assim sair derrotado. Como também o contrário. Aliar os dois caminhos é o ponto ideal, aquilo que a torcida quer", iniciou.

"A gente está conseguindo nesse momento aliar as duas coisas. Estamos jogando bem, com seriedade e respeito. contra qualquer adversário, mesmo quando tem um jogador a menos [foi o caso do Íbis], não jogamos para o gasto, mas sim para vencer os jogos", completou Enderson.

O Sport volta a campo no próximo sábado (04), para enfrentar o Náutico, nos Aflitos, pela Copa do Nordeste. Enderson deixou suas expectativas para o segundo Clássico das Emoções do ano.

"É um clássico, um jogo muito importante, mas que as duas equipe entrem em campo para jogar futebol. A equipe do Náutico é qualificada, bem organizada. O que a gente espera para sábado é que a gente faça um grande jogo. Duas equipes jogando futebol, buscando o resultado com as suas características".

