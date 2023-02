Enderson elogia pontaria do Ceará sobre o Sport: "não tivemos a mesma eficiência"

A- A+

A primeira derrota do Sport na temporada veio no desafio mais nivelado entre os realizados até o momento. Assim como o Leão, o Ceará também disputará a Série B do Brasileiro e está entre os cotados para retornar à Série A. Não à toa, apesar da derrota, o técnico Enderson Moreira fez questão de elogiar a atuação de seus comandados no Presidente Vargas.

"Quero parabenizar o Ceará pela eficiência. Nós tivemos muitas oportunidades, uma postura boa fora de casa, buscamos o resultado o jogo inteiro, mas faz parte. Não temos que ficar lamentando nada. Tiramos coisas boas da derrota e tem coisas que podem ser melhoradas. O jogo para mim ficou marcado pela eficiência deles, infelizmente não tivemos a mesma eficiência", pontuou.

"Temos que elogiar o Richard. É um baita goleiro, um menino do bem, fez um baita de um jogo. Foi determinante para o resultado da partida", completou.

Com o revés para os cearenses, o Sport chegou ao terceiro jogo seguido fora de casa sem vencer na temporada. Antes, empatou com Porto e Náutico, pelo Estadual. Nesta sexta-feira (17), teria mais um compromisso como visitante. Contudo, viu o clássico diante do Santa Cruz ser adiado por causa do Carnaval. Apesar dos tropeços, o treinador afirmou ter gostado do desempenho do time.

"São (eram) quatro confrontos fora de casa. Com o Náutico foi no Recife, mas nos Aflitos. Sabíamos que quatro jogos em dez dias fora de casa fica difícil, nem tempo para treinamento específico a gente tem. Mas não temos que ficar lamentando. Independente desta situação, desta sequência, uma coisa que ficou marcada foi que o time competiu, buscou os resultados, correu muito, mostrou determinação, desejo de vencer os jogos. Isso é muito importante para a nossa equipe", salientou.

Com o adiamento do Clássico das Multidões, o Sport só volta a entrar em campo na quarta-feira da próxima semana. Na ocasião, vai receber o Bahia, às 21h30, pela 4ª rodada da Copa do Nordeste.

